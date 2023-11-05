Погиб командир казачьего отряда «Терек» атаман Попов

Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик

Песков: США платят за несчастную Украину как в такси по счетчику

Tекст: Вера Басилая

Песков напомнил, что раздававшая «печеньки» во время Евромайдана исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил 5 млрд долларов на то, чтобы «помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине», пишет РБК.

По словам Пескова, если за Украину думает другая страна, какое правительство должно быть и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти, то такая страна несчастна.

Также Песков заявил, что для киевского режима наступили тяжелые времена, он все больше раздражает мир и не может больше доминировать со своим иждивенчеством, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что на фоне событий на Ближнем Востоке у многих меняются приоритеты, особенно это отразилось на Украине. По его словам, страны Запада «готовы платить Украине, но в расчете на результативность», а в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад, сейчас это невозможно.

Ранее американский телеканал NBC заявил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.