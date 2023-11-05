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    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    16 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    17 комментариев
    5 ноября 2023, 13:14

    Погиб командир казачьего отряда «Терек» атаман Попов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир казачьего отряда «Терек» атаман Владимир Попов, участвовавший в спецоперации, трагически погиб, сообщил верховный атаман Союза казаков-воинов России и Зарубежья, заместитель командира добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов.

    По его словам, погиб командир казачьего отряда «Терек», атаман Святокрестовского районного казачьего общества Терского казачьего войска Попов Владимир Владимирович (позывной Кедр), передает ТАСС.

    Дьяконов не привел подробности гибели Попова, но отметил, что атаман, разменяв восьмой десяток лет, больше года воевал в зоне СВО.

    «Он принимал участи в операции Ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан, воевал международных террористов в Чечне, Дагестане, Ингушетии, в 1995 году, будучи начальником криминальной милиции Буденновского райотдела (Ставропольский край) внутренних дел, принимал участие в освобождении захваченных басаевцами заложников», – отметил Дьяконов.

    5 ноября 2023, 00:59
    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи

    В результате ракетного удара ВСУ поврежден корабль на судостроительном заводе в Керчи

    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи
    @ Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, средства ПВО сбили 13 из них, сообщило Минобороны России.

    В результате ракетного удара поврежден корабль, который находился на заводе, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи, часть обломков украинских ракет упала на территории одного из сухих доков, никто не пострадал.

    Коментарии (28)
    4 ноября 2023, 17:35
    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик

    Песков: США платят за несчастную Украину как в такси по счетчику

    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве.

    Песков напомнил, что раздававшая «печеньки» во время Евромайдана исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил 5 млрд долларов на то, чтобы «помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине», пишет РБК.

    По словам Пескова, если за Украину думает другая страна, какое правительство должно быть и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти, то такая страна несчастна.

    Также Песков заявил, что для киевского режима наступили тяжелые времена, он все больше раздражает мир и не может больше доминировать со своим иждивенчеством, передает ТАСС.

    Он обратил внимание, что на фоне событий на Ближнем Востоке у многих меняются приоритеты, особенно это отразилось на Украине. По его словам, страны Запада «готовы платить Украине, но в расчете на результативность», а в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад, сейчас это невозможно.

    Ранее американский телеканал NBC заявил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Коментарии (13)
    4 ноября 2023, 16:42
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая, передает ТАСС.

    Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16. Он призвал дождаться завершения обучения украинских пилотов. Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг идею заморозки конфликта.

    Ранее статья Залужного вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины.

    Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (17)
    5 ноября 2023, 00:30
    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным

    ВСУ подтвердили российский удар «Искандером» по построению украинских солдат на Запорожском направлении

    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Центр стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины сообщил в соцсетях, что в пятницу на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады».

    В ВСУ признали, что в результате удара есть погибшие и получившие ранения.

    Как сообщают украинские СМИ, военные ВСУ обвиняют в случившемся офицера, который выстроил в одном месте для «торжественного награждения личного состава» большое число солдат.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «ракетным ударом уничтожены десятки боевиков», а также публикуют кадры результатов удара.

    Напомним, в Министерстве обороны России сообщили, что войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих.

    Коментарии (12)
    5 ноября 2023, 07:58
    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой

    При попытке ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой российские военные добили его «Ланцетом»

    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой
    @ Philipp Schulze/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Под Авдеевкой украинские военные предприняли попытку эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, но по нему нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщил источник в Южной группировке российских войск.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что поджечь Leopard 2 удалось бойцам 114-й отдельной мотострелковой бригады. Экипаж покинул танк, к нему поехала украинская техника для эвакуации, но ее отогнали минометами.

    «Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», – рассказал источник.

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    Коментарии (7)
    5 ноября 2023, 07:48
    Украинский генерал заявил о планах ВСУ атаковать российские регионы зимой

    Украинский генерал Баранов заявил о намерении ВСУ атаковать российские регионы беспилотниками зимой

    Украинский генерал заявил о планах ВСУ атаковать российские регионы зимой
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Антон Антонов

    Зимой вооруженные силы Украины собираются активно использовать беспилотники для атак на российские регионы, заявил начальник главного управления боевых ударных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов.

    Баранов сообщил о планах ВСУ «извлечь выгоду из опыта», полученного «за предыдущие годы». ВСУ хотят с помощью беспилотников «нанести сокрушительный удар по русским», когда ситуация на линии соприкосновения станет «более статичной», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    При этом Украина ожидает «многочисленных контратак», направленных против энергетической инфраструктуры. Баранов сказал, что Украине конфликт «обходится дорого», а «русские осторожны, у них много людей и много ресурсов». По его словам, Россия «долгое время готовилась» к такому масштабному конфликту. Он попросил у Запада боеприпасы, отметив, что для «успеха» ВСУ должны расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия.

    Напомним, военное командование Украины признало поражение в кампании 2023 года. Главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва» и заявил о тупике на фронте.

    Коментарии (14)
    4 ноября 2023, 18:21
    ПВО сбила украинские ракеты в районе судостроительного завода в Керчи

    Глава Крыма Аксенов: Система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи

    Tекст: Вера Басилая

    Система ПВО отработала в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, часть обломков упала на территорию одного из сухих доков, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Керчь. По его словам, системы противовоздушной обороны отработали в районе судостроительного завода им. Бутомы, обломки сбитых ракет упали на территорию одного из сухих доков, пострадавших нет.

    Глава Крыма призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе.

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    5 ноября 2023, 05:27
    Литва выступила против мирного соглашения между Россией и Украиной

    Глава МИД Литвы Ландсбергис выступил против мирного соглашения между Россией и Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Если мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто, следующие поколения европейцев проклянут нынешние правительства, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

    Ландсбергис в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) утверждает, что для Москвы такое соглашение якобы станет «временем для перевооружения». Министр заявил, что есть риск «упустить возможность положить конец многовековой имперской агрессии Кремля», а также гарантировать «будущее многих континентов». «Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы для них роем», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Отметим, что ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

    Коментарии (6)
    4 ноября 2023, 14:41
    ВС России нанесли удар по арсеналу с ракетами ВСУ в Черниговской области

    ВС России нанесли удар по арсеналу с ракетами и боеприпасами ВСУ в Черниговской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Прилуках Черниговской области, а в Серебрянке ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.

    Так, в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ, а в Серебрянке ДНР – командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.

    Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные с 28 октября по 3 ноября произвели 15 ударов высокоточным оружием и дронами по складам с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.

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    4 ноября 2023, 18:45
    СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли вечером в субботу в городе Днепропетровске (украинское название – Днепр), сообщили украинские СМИ.

    Издания подробности происшествия не приводят, власти Днепропетровска ситуацию пока не комментируют, передает ТАСС.

    Ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

    Коментарии (2)
    4 ноября 2023, 19:51
    В Днепропетровске сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

    Власти Днепропетровска сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Объект инфраструктуры поврежден в украинском городе Днепр (Днепропетровск), было попадание, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

    Лысак сообщил, что было попадание ракеты в объект, других подробностей не приводится, передает ТАСС.

    В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о взрывах третий раз за вечер.

    Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске и объявленной воздушной тревоге по всей Украине.

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    4 ноября 2023, 18:00
    Зеленский заявил об отсутствии давления от ЕС и США по переговорам с Россией

    Зеленский опроверг сообщения о попытках Запада склонить его к переговорам с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Никто в США и ЕС не давит с целью проведения переговоров с Россией, чтобы что-то отдать Москве, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Зеленский заявил, что «переговоров нет и не будет», но тема давления Запада на Киев с целью проведения переговоров поддерживается «даже украинцами», передает ТАСС.

    Ранее американский телеканал NBC заявил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику».

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    4 ноября 2023, 21:37
    В ДНР назвали Украину «непомерной ношей» США

    Гагин: Помощь Украине стала «непомерной ношей» для НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Помощь Украине для НАТО стала «непомерной ношей», поэтому начались переговоры с Киевом о том, чем придется пожертвовать при мирных переговорах с Россией, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    Гагин отметил, что та помощь, которая заявлена США из остатков средств, победы не обеспечит, но лишь продлит агонию украинской армии и украинской власти, Киев стал «непомерной ношей» для НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об истощении ассигнованных Конгрессом средств на помощь Киеву.

    В пятницу США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.

    Между тем, американский телеканал NBC сообщил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Евросоюз и США не склоняют его к переговорам с Россией.

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    4 ноября 2023, 14:57
    ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 человек

    Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля. Кроме того, поражены артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

    В то же время на Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены две артиллерийские системы М777 производства США и две боевые машины РСЗО «Град».

    Также ВСУ понесли потери на Донецком направлении: 140 военнослужащих, танк «Леопард», две боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены боевая машина РСЗО «Ураган», две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

    На Южно-Донецком направлении уничтожено более 55 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля и гаубица Д-20, а на Запорожском направлении уничтожено до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также поражена артиллерийская система М777 производства США.

    На Херсонском направлении потери ВСУ составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б».

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по арсеналу с ракетами ВСУ в Черниговской области.

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    5 ноября 2023, 07:26
    Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил о сорванной ротации ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    На Южно-Донецком направлении сорвана ротация вооруженных сил Украины в районах Старомайорского и севернее Приютного, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    Чехов сообщил, что уничтожены живая сила и автомобильная техника ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-20 и пять минометных расчетов. Кроме того, нанесены удары по ВСУ у населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Шахтерское, Водяное, Сухие Ялы, Пречистовка, Новодонецкое, Новоукраинка, Старомайорское и Урожайное в ДНР.

    Чехов сообщил, что ВСУ потеряли станцию РЭБ, две боевые бронированные машины, склад военного имущества, также уничтожено более 50 боевиков и автомобильная техника ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Министерстве обороны России сообщили, что войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих.

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