Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.0 комментариев
Погиб командир казачьего отряда «Терек» атаман Попов
Командир казачьего отряда «Терек» атаман Владимир Попов, участвовавший в спецоперации, трагически погиб, сообщил верховный атаман Союза казаков-воинов России и Зарубежья, заместитель командира добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов.
По его словам, погиб командир казачьего отряда «Терек», атаман Святокрестовского районного казачьего общества Терского казачьего войска Попов Владимир Владимирович (позывной Кедр), передает ТАСС.
Дьяконов не привел подробности гибели Попова, но отметил, что атаман, разменяв восьмой десяток лет, больше года воевал в зоне СВО.
«Он принимал участи в операции Ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан, воевал международных террористов в Чечне, Дагестане, Ингушетии, в 1995 году, будучи начальником криминальной милиции Буденновского райотдела (Ставропольский край) внутренних дел, принимал участие в освобождении захваченных басаевцами заложников», – отметил Дьяконов.