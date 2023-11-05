Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.13 комментариев
ВСУ более 10 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки более десяти раз обстреляли территорию Белгородской области, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в Белгородском районе над селами Соломино и Ближнее средствами ПВО сбито по одному БПЛА противника, без последствий на земле, передает ТАСС.
По словам губернатора, в Волоконовском районе ВСУ 11 раз обстреляли из миномета окраину хутора Старый. Два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье» противник выпустил по многостороннему автомобильному пункту пропуска «Шебекино».
Пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.
Ранее при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.