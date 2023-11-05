Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.13 комментариев
Жителей Магадана предупредили о возможных ЧС из-за сильного снегопада
ПСЦ Магадана предупредил жителей о возможных ЧС из-за сильного снегопада
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных снегопадах в Магадане и Ольском округе Магаданской области, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает Пожарно-Спасательный Центр (ПСЦ) региона.
Это уже второй снежный циклон, пришедший в Магаданскую область за неделю. Первый принес 1,5 декадные нормы осадков за три дня.
Как говорится в сообщении ПСЦ, существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Ольском муниципальном округе, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, налипанием снега на провода и деревья, образованием снежных заносов, переметов на дорогах (источник ЧС – сильный снег), передает РИА «Новости».
ПСЦ уточняет, что сильный снег ожидается предстоящей ночью. Спасатели также рекомендовали жителям быть предельно внимательными на автодорогах и воздержаться от выезда на личном автотранспорте на перевалы и в лавиноопасные места.
Ранее из-за снегопада сотни школьников ушли на вынужденные каникулы в Магадане.