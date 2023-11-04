Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
Космонавты обратились к участникам выставки «Россия» с борта МКС
Российские космонавты Олег Кононенко, Константин Борисов и Николай Чуб с борта Международной космической станции поздравили гостей выставки-форума «Россия» с открытием мероприятия.
Космонавты отметили, что на протяжении всего полета на МКС с ними будет флаг выставки. Они призвали посетителей форума помнить, какая большая и богатая Россия, и что каждый может гордиться достижениями многогранной страны.
По словам Олега Кононенко, Константина Борисова и Николая Чуба, посещение выставки должно преумножить чувство любви, гордости и благодарности к нашей великой стране.
«Россия, поехали!» – призвали космонавты.
Ранее флаг выставки «Россия» развернули на Международной космической станции.
Также логотип Международной выставки-форума «Россия» был нанесен на ракету-носитель «Союз МС-24», который доставил космонавтов на МКС.