Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.2 комментария
Ракета с логотипом Международной выставки-форума «Россия» стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-24» с экипажем МКС на борту. Отличительной особенностью ракеты стал логотип Международной выставки-форума «Россия», который был нанесен на ракету-носитель.
Логотип разработан с учетом шести главных временных отрезков истории нашей страны. Эволюция форм шрифта отражает развитие культуры, народа и страны. Экипаж «Союз МС-24» отправился на МКС по сверхкороткой схеме, полет займет 3 часа 14 минут, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Среди членов экипажа заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина – командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который долгое время жил и работал в Самаре.
«Если бы в моей жизни не было самарского периода, не было бы и космонавта Кононенко. По окончании института я распределился в конструкторское бюро, которое производило передовые космические аппараты. Быстро вырос, стал ведущим конструктором. Самара делает все: начиная от ракет и заканчивая космическими аппаратами. Поэтому Самара полностью оправдывает звание столицы космоса России», – заявил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. Она проводится в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики. Посетители выставки смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Организаторами запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа.