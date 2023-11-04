Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.2 комментария
Атаман ВсКО поздравил россиян с Днем народного единства
Атамана Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда поздравил россиян с Днем народного единства, Казанской иконы Божией Матери и Днем образования ВсКО.
«Уважаемые старики, господа атаманы, братья-казаки, казачки и казачата! Дорогие земляки, граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздниками – Днем народного единства, Казанской иконы Божией Матери и Днем образования Всероссийского казачьего общества!» – приводится поздравление атамана на сайте ВсКО.
Долуда отметил, что празднование Казанской иконы Божией Матери совпадает с Днем народного единства не случайно. Оба праздника связаны с изгнанием польских интервентов из Москвы в 1612 году.
«Этот день в истории России – напоминание о драматических событиях начала XVII века, чреватых утратой суверенитета. Лишь сплотив ряды ополчения Минина и Пожарского, народ отстоял Отечество, взяв на себя ответственность за судьбу страны. Свою лепту в победу России над поляками внесли и казаки. Не давая никаких уступок врагу, они штурмом взяли Китай-город. Под колокольный звон народное ополчение вступило в опустошенный Кремль. На Красной площади вместе с ополченцами-нижегородцами и казаками москвичи праздновали освобождение первопрестольной столицы от иноземных захватчиков», – подчеркнул атаман.
Для казаков, особым образом почитающих Казанскую икону Божией Матери – заступницы Воинов Христовых во всех боях и сражениях, – символичным является образование Всероссийского казачьего общества, указал Долуда.
«4 ноября – в день подписания Президентом Российской Федерации указов «О Всероссийском казачьем обществе» и назначении атамана. На защиту национального суверенитета и идентичности страны по доброй воле, как и их предки, встали свыше 25 тысяч казаков, принявших и принимающих участив в специальной военной операции в составе 18 казачьих добровольческих БАРСов, став душой нового народного ополчения. Братья-казаки, искренне благодарю каждого из вас за преданность Родине, казачьим традициям. Сегодня, когда определяется наше будущее, будущее наших потомков и страны в целом, как никогда важны сплоченность и самоотдача», – сказал атаман.
Напомним, в День народного единства президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.