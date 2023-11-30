Стартовала заявочная кампания на Всероссийский чемпионат пилотирования дронов

Tекст: Ольга Иванова

«Создание дронов и роботов, управление ими в различных состязаниях давно является нормой для подростков. Учитывая популярность этой деятельности среди ребят, Движение Первых учредило совместно с федерацией гонок дронов Всероссийский чемпионат «Пилоты Будущего». Он поможет школьникам и студентам колледжей не только интересно и полезно провести время, но и будет способствовать развитию технического творчества среди детей и молодежи», – отметил председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Принять участие в чемпионате могут дети и подростки от 6 до 18 лет, студенты колледжей, юные участники технологических кружков, представители научных и образовательных центров. Регистрация команд на платформе будьвдвижении.рф и отборочный этап продлятся до 20 января. С 1 февраля по 10 марта пройдет региональный отборочный этап. Финал чемпионата состоится с 10 по 13 апреля 2024 года – в ходе него лучшие пилоты со всей страны встретятся в очном формате на итоговом соревновании лидирующих команд.

Участников ждет обучение конструированию дронов, тренировки и соревнования по пилотированию в онлайн-симуляторах, пилотирование на подготовленных трассах. Кроме того, каждый участник получит доступ к онлайн-курсу «Основы пилотирования дронов». Цель соревнований – получение и совершенствование востребованных навыков в области разработки и управления дронами. По итогу лучшие пилоты получат возможность стажировок в крупных промышленных и топливно-энергетических компаниях.

Дисциплины, в которых предстоит состязаться участники, были названы в ходе прошедшей презентации. В их числе гонки дронов и выполнение прикладных заданий, таких как перенос груза, исследование местности, обнаружение объектов с помощью тепловизора и другие.

Напомним, гонки дронов как вид спорта с 2023 года включен во Всероссийский реестр видов спорта.