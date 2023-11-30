Шеф-повар предложила меню новогоднего стола для постящихся

Веган-шеф Кузьмина: В селедке под шубой можно заменить рыбу на водоросли или маринованные баклажаны

Tекст: Татьяна Косолапова

Филипповский (Рождественский) пост, установленный в честь Рождества Христова, у православных христиан начинается в 2023 году 28 ноября и заканчивается 6 января. Этот пост традиционно приходится на Новый год.

«Новогодний стол без продуктов животного происхождения – легко! Практически каждое традиционное блюдо можно сделать альтернативным. Например, в селедке под шубой можно заменить рыбу на водоросли вакаме, нори или замариновать баклажаны. Если заменять селедку водорослями вакаме, то их необходимо залить кипятком и оставить на две минуты. Одну небольшую свеклу и морковь отвариваем или запекаем в духовке, затем трем на мелкой терке, но отдельно друг от друга. А яйцо в салате заменяем авокадо, разминаем его вилкой. Шинкуем мелко лук и можно собирать салат», – говорит Кузьмина.

Для того, чтобы подать салат порционно, собеседница рекомендует застелить чашку пищевой пленкой и выкладывать слои в обратном порядке: свекла, морковь, авокадо, лук, водоросли. Каждый слой необходимо промазать постным майонезом. А когда гости соберутся за праздничным столом, можно подавать салат, перевернув чашку на тарелку и аккуратно сняв пленку. По желанию можно верхний слой также промазать майонезом.

«Какой Новый год без оливье? И его можно приготовить без животных продуктов. Колбасу в этом салате заменяем на копченый тофу, а яйца – на авокадо. Там также хорошо будут смотреться вяленые томаты, а картошечку лучше запечь. Получается восхитительно», – делится повар.

Она подчеркивает, что майонезы без яиц продаются в любом супермаркете, причем чаще на них написано «майонезный соус», поэтому здесь не должно возникнуть никаких проблем. Либо можно приготовить свой домашний майонез из кешью, как это делает шеф.

«На горячее предложу стейк из тофу: если добавить жидкий дым, соевый соус и любимые травы, то получится просто вау! На закуску можно приготовить брускетты: поджарить багет на сухой сковороде, натереть чесночком, сверху хумус и запеченные овощи», – рассказывает Кузьмина.

На десерт веган-шеф рекомендует запечь яблоки с корицей и сиропом топинамбура или сделать штрудель с грушей и инжиром. А в качестве зимнего праздничного напитка она предлагает приготовить гостям пряный глинтвейн, где вино можно заменить на виноградный сок.

Ранее шеф-повар, блогер Владислав Пискунов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что на традиционном русском новогоднем столе главным горячим блюдом должна стать водоплавающая птица, например, можно запечь гуся. В качестве закуски лучше взять соленья, а из салатов на празднике обязательно должен быть приготовленный по любимому рецепту оливье.

А шеф-повар Василий Емельяненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил свой вариант новогоднего стола, который задобрит символ наступающего года – Деревянного Дракона. Согласно его рекомендациям, на праздничном ужине главным блюдом должно быть мясо, в качестве десерта лучше использовать не торты, а сезонные экзотические фрукты, а удивить гостей можно меняющим цвет базиликовым компотом.