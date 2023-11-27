Шеф-повар: На традиционном русском новогоднем столе должен быть гусь

Шеф-повар Пискунов рассказал, какие блюда должны быть на новогоднем столе по русским традициям

Tекст: Татьяна Косолапова

«Согласно русским традициям, на праздничном столе должны быть холодные закуски. Причем можно подать просто нарезанную кусочками соленую рыбу, а можно в виде сельди под шубой. Огурцы, помидоры соленые или другие соленья всегда выставляются, особенно хорошо, если они домашние. Обязательно должны быть какие-нибудь заливные студни, они вообще характерны для зимних праздников», – говорит Пискунов.



Что касается салатов, то в Новый год, по мнению шефа, никак не обойтись без оливье. Интерпретацию этого блюда каждый может выбрать по своему вкусу. Оливье может быть или с колбасой, или с курицей, или с говяжьим языком, или с каким-то другим ингредиентом – это абсолютно не имеет никакого значения. При этом собеседник замечает, что раньше данный салат делали с раковыми шейками и украшали красной икрой.

«Что касается горячего, то тут должна быть на столе водоплавающая птица. В особенности это касается рождественского стола, потому что на Новый год пост выпадает. Но если переводить традиции на современность, то хорошо запечь какого-нибудь гуся. Выбор такого мяса на праздничный стол, кстати, объясняется тем, что зимой замерзают водоемы, птице водиться негде, да и кормить нечем, поэтому ее забивали и готовили на этот чудесный зимний праздник», – делится повар.

А на Старый Новый год, по словам шефа, в качестве главного горячего блюда можно запечь молочного поросенка или приготовить свинину любым любимым способом. Именно таким мясом лакомился народ согласно русским традициям.

«Пить в Новый год надо шампанское, это главный напиток и символ этого праздника. А тем, кто не пьет алкоголь или для него еще слишком молод, стоит обратить внимание на брусничные и клюквенные морсы, а также ягодные или фруктовые компоты», – рекомендует Пискунов.

Десертов как таковых в традиционной русской кухне нет, продолжает повар. Из сладкого было принято лишь есть варенье с чаем и блинами. Однако, по наблюдениям собеседника, сладости в Новый год на столе не нужны, ведь на них «никогда не хватает места». Если же без десерта человеку никак не обойтись, то лучше купить какие-то сезонные фрукты, считает шеф.

Ранее шеф-повар Василий Емельяненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил свой вариант новогоднего стола. Согласно его рекомендациям, на праздничном ужине главным блюдом должно быть мясо, чтобы задобрить символ 2024 года – Деревянного Дракона. В качестве десерта лучше использовать не торты, а сезонные экзотические фрукты, а удивить гостей можно меняющим цвет базиликовым компотом.