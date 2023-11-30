Депутат Ревенко: Решение Верховного суда не ущемляет права сексуальных меньшинств

Tекст: Андрей Резчиков

«В Конституции Российской Федерации записано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной и государство защищает институт семьи. Соответственно, мы не должны допускать деятельность организаций, которые своей идеологической деятельностью ставят задачу по разрушению традиционных ценностей, традиционной семьи», – считает Евгений Ревенко, зампред думской фракции «Единой России».

«Я не усматриваю в решении Верховного суда ущемления прав сексуальных меньшинств. На их личные персональные права никто не покушается, речь идет о деятельности организации, которая системно работает на разрушение наших традиционных ценностей, что мы не можем допустить. Каждый волен жить как считает нужным, но расшатывать традиционные устои мы никому не позволим», – подчеркнул собеседник.

«Победа нужна не только на фронте и в тылу, а прежде всего в головах. Мы никому не позволим заниматься в России разрушительной деятельностью, разлагать наше общество. Мы отстаивали, отстаиваем и будем защищать свои традиционные ценности. Решение Верховного суда устраняет противоречие, которое существовало до сих пор. С одной стороны, мы говорим о защите традиционных ценностей, мы закрепили в Конституции эти нормы, но при этом у нас почему-то действовали такие структуры как международное общественное движение ЛГБТ», – добавил депутат.

В четверг Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Суд удовлетворил иск Минюста о признании движения ЛГБТ экстремистским, решение суда вступило в силу немедленно. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика в суд не явились.

Минюст в своем иске, поданном 17 ноября, отмечал, что «в деятельности ЛГБТ-движения» «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

Ранее днем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом о признании экстремистским «международного общественного движения ЛГБТ». Как-либо комментировать дело он отказался.