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Путин: На события в Махачкале власти отреагируют в соответствии с российскими законами
Российские власти должным образом отреагируют на события в Махачкале, заявил Владимир Путин на форуме «Сообщество». Главу государства поразила реакция Запада на произошедшее в столице Дагестана.
«Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
«Мы, конечно, должны с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет... Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине», – заявил президент.
Глава государства, как сообщает официальный сайт президента, отметил, что его удивила позиция заокеанских «деятелей» на произошедшее: «Они вроде как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы».
Напомним, жители Дагестана устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля. Ранее Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии спецслужб Запада.