В Тбилиси назвали «двойными стандартами» отказы от саммита ОБСЕ из-за Лаврова

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Как заявил председатель правящей «Грузинской месты» Ираклий Кобахидзе, на этом саммите будут Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС, поэтому демарш со стороны Грузии был «неправильным и непонятым».

Тем более, отметил он, Грузия традионно использует такие встречи, чтобы мировое сообщество фокусировалось на теме «российской оккупации» территорий Абхазии и Южной Осетии.

«Мы должны использовать любой формат для защиты собственных национальных интересов», – сказал Ираклий Кобахидзе, комментируя требование оппозиции бойкотировать встречу в Северной Македонии 30 ноября – 1 декабря.

Глава правящей партии Грузии также назвал «двойными стандартами» отказ от участия в саммите министров некоторых стран, например, Латвии.

По его словам, «Латвия поставляет в Россию вчетверо больше вина, чем Грузия».

«К сожалению, это пример двойных стандартов. Но это не наше дело», – отметил он.

«От нас требовали ввести санкции против России, а сами продают вчетверо больше вина в Россию. Это – двойные стандарты со стороны конкретных политиков», – сказал он.