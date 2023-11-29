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В Тбилиси назвали «двойными стандартами» отказы от саммита ОБСЕ из-за Лаврова
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили примет участие в саммите министров иностранных дел ОБСЕ в Северной Македонии, несмотря на отказ от участия в форуме Украины и стран Прибалтики, которые опротестовали таким образом намерение главы российской дипломатии Сергея Лаврова посетить эту встречу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как заявил председатель правящей «Грузинской месты» Ираклий Кобахидзе, на этом саммите будут Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС, поэтому демарш со стороны Грузии был «неправильным и непонятым».
Тем более, отметил он, Грузия традионно использует такие встречи, чтобы мировое сообщество фокусировалось на теме «российской оккупации» территорий Абхазии и Южной Осетии.
«Мы должны использовать любой формат для защиты собственных национальных интересов», – сказал Ираклий Кобахидзе, комментируя требование оппозиции бойкотировать встречу в Северной Македонии 30 ноября – 1 декабря.
Глава правящей партии Грузии также назвал «двойными стандартами» отказ от участия в саммите министров некоторых стран, например, Латвии.
По его словам, «Латвия поставляет в Россию вчетверо больше вина, чем Грузия».
«К сожалению, это пример двойных стандартов. Но это не наше дело», – отметил он.
«От нас требовали ввести санкции против России, а сами продают вчетверо больше вина в Россию. Это – двойные стандарты со стороны конкретных политиков», – сказал он.