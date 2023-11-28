Израиль освободил палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС

В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе

Политолог Ципис: Израиль упустил идеальный момент для начала военной операции в Газе

Tекст: Евгений Поздняков

«Обмен пленными проходит в штатном режиме. Каких-либо провокаций со стороны ХАМАС замечено не было, и люди, ставшие заложниками ситуации, постепенно возвращаются в свои дома, к близким. Скорее всего, мы наблюдаем плавное окончание конфликта. Перспективы продления сделки крайне высоки», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«У противников Израиля до сих пор сохраняется большое число заключенных. Только по официальным данным Тель-Авива их больше 200 человек. В реальности же эта цифра может оказаться в разы внушительнее. Тем не менее даже этого числа хватит на то, чтобы продлить режим остановки огня хотя бы на несколько недель», – отмечает он.

«Удачный момент для молниеносного прорыва в сектор Газа уже упущен. Операция заморожена – никаких продвижений вперед не осуществляется. Вероятность нанести быстрый и внезапный удар даже после окончания перемирия близится к нулю. Большинство граждан страны будут удовлетворены окончанием конфликта на текущей стадии», – подчеркивает собеседник.

«Все-таки жители Израиля хотят возвращения спокойных времен. Для них главное – это осознание безопасности и понимание, что их родные мирно спят у себя в квартирах. Однако у нас в государстве есть и представители правых взглядов, которые открыто заявляют о неприемлемости данного развития событий», – акцентирует эксперт.

«Несмотря на то что текущий конфликт в скором времени прекратится, это не будет свидетельствовать о полном разрешении всех противоречий между Тель-Авивом и ХАМАС. Скорее всего, через пять или шесть лет трения между сторонами вновь накалятся до предела, и мы снова погрузимся в пучину активного противостояния», – резюмирует Ципис.

Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, увеличение срока действия договоренностей вполне приемлемо при условии, что каждый день свыше заявленного количества суток будут выпускаться по 10 заложников.

Тем не менее он отметил, что Израиль при любых условиях планирует возвращение к проведению военной операции в регионе. О поддержке идеи продления режима гуманитарной паузы высказался и президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что в ближайшем разговоре с Нетаньяху планирует призвать его к увеличению срока действия соглашения.

Глава Штатов отметил, что ему хотелось бы увидеть дальнейшее освобождение пленных со стороны ХАМАС. Напомним, на прошлой неделе власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС.

Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем на самом деле вызван внезапный компромисс между противоборствующими сторонами.