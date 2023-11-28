Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.16 комментариев
Путин заявил о провале санкционного блицкрига
Санкционный блицкриг провалился, Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).
«Объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада. Его санкционный блицкриг провалился. Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства», – приводит его слова РИА «Новости».
Он призвал предпринимателей создавать рабочие места, развивать производство, участвовать в подготовке кадров. Тогда, по его мнению, «рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний».
Ранее Путин заявил о неделимости российского государства и назвал предательством любые попытки посеять рознь и расколоть общество страны.