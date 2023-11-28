Путин заявил о провале санкционного блицкрига

Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям

Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям в 2024 году

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности повышается с 7915,4 рубля до 8134,9 рубля.

Также, согласно закону, увеличивается размер стоимости одного пенсионного коэффициента со 129,5 рубля до 133,1 рубля.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году.