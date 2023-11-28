Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.16 комментариев
Путин предупредил об ответе в случае вмешательства извне в дела России
Москва будет расценивать как агрессию любое вмешательство извне в свои дела, а также провокации с целью вызвать межрелигиозные конфликты, заявил президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).
«Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами. Мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин назвал преступлением попытки расколоть российское общество.