Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.16 комментариев
Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия
Путин: Многообразие и единство культур России, традиций, языков, этносов не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов
Президент России Владимир Путин считает, что Западу «в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия». Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.
«Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую «шарманку»: мол, Россия – это «тюрьма народов», а сами русские – «народ рабов», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.
По его словам, в России «на протяжении веков много раз» слышали такую риторику, а сегодня также звучат заявления, что Россию нужно «деколонизировать». «А на самом деле что им нужно – на самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту», – добавил президент.
Он подчеркнул, что любое вмешательство извне, а также провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты будут расценены как «агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами». «Мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», – пообещал Путин.
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