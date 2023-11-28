Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.16 комментариев
В ДНР предложили создать площадку для продвижения патриотического музыкального контента
Кириенко и Пушилин провели встречу с работниками культуры и искусства ДНР
Работники искусства и культуры Донецкой народной республики предложили провести музыкальный фестиваль в республике, а также создать отечественную площадку для продвижения российского патриотического музыкального контента. Эти инициативы они высказали в ходе встречи с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и главой ДНР Денисом Пушилиным.
Как сообщил Пушилин в своем Telegram-канале, на встрече с работниками искусства шел разговор о достижениях в сфере культуры и искусства, были выслушаны их предложения и инициативы. Глава ДНР рассказал, что в ходе беседы прозвучала инициатива создания отечественной площадки для продвижения российского патриотического музыкального контента, также речь шла о проведении музыкального фестиваля в республике, создании ассоциации творческих деятелей «Россия – образ будущего».
Также во вторник Кириенко и Пушилин посетили Приазовский государственный технический университет и Мариупольский госуниверситет. Они осмотрели оснащенность аудиторий, условия, в которых учатся студенты. «И преподаватели, и студенты благодарны за такие условия. Им есть с чем сравнить то, что было раньше и теперь, когда вернулись в Россию», – сказал глава ДНР.
В ПГТУ сейчас 3300 учащихся, а в Мариупольском университете – 4458. По словам Пушилина, количество обучающихся будет расти.
Кроме того, Кириенко и Пушилин осмотрели Донецкий протезно-ортопедический центр: палаты, отделение реабилитации, оборудование, тренажеры. В марте этого года на реконструкцию центра Владимир Путин выделил около миллиарда рублей. Сейчас в обновленном здании уже устанавливается оборудование, скоро закончатся пусконаладочные работы.
«Директор предприятия Ирина Шуплецова рассказала, насколько удобным и технологичным получился центр. Его уникальность в том, что здесь воплощается идея комплексного оказания протезно-ортопедической помощи: от производства протезов до реабилитации и лазерной коррекции шрамов. Теперь пациентам не придется за современным протезом и реабилитацией ездить в другие регионы», – написал по итогам визита Пушилин.