ВСУ пытались обстрелять устраняющих последствия урагана на Херсонщине ремонтников

ВСУ попытались обстрелять устраняющие последствия урагана на Херсонщине ремонтные бригады

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, были осуществлены попытки корректируемого с дронов прицельного огня нацистов по ремонтным бригадам, тем не менее восстановительные работы продолжаются, передает ТАСС.

Бригады второй день работают во всех районах области. По словам Алексеенко, ситуацию осложняют новые аварии, вызванные падением деревьев. К тому же в 15-километровой зоне соприкосновения трудности связаны с обстрелами ВСУ.

На данный момент к ликвидации последствий разгула стихии привлечены 213 человек и 72 единицы техники. Из 546 объектов связи уже восстановлены электропитание и работа 228.

Как уточнил Алексеенко, на утро из частично или полностью обесточенных 63 городов и поселков без света остаются не более десяти. Он сообщил, что завершить восстановление электроснабжения населенных пунктов области планируется до 16.00.

Ранее во вторник в МЧС России сообщили, что энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлено.