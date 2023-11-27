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Путин одобрил передачу российскому инвестору активов Caterpillar в РФ
Путин разрешил «ПСК - Новые решения» купить российские активы Caterpillar
Президент России Владимир Путин одобрил передачу российских активов американской Caterpillar – завода спецтехники в Ленинградской области (ООО «Катерпиллар Тосно») и московской лизинговой «дочки» (ООО «Катерпиллар Файненшл») – российскому инвестору.
Как следует из опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов, покупателем этих активов может выступить ООО «ПСК – Новые решения». Эта компания, по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована в Москве в августе 2022 года. Ее совладельцами через ООО «Ромуальд» являются Кирилл Полишкин (99%) и Ян Вейцман (1%), передает «Интерфакс».
Аналогичное распоряжение выдано в отношении активов германского производителя автокомпонентов Schaeffler.
Полишкин и Вейцман – бывшие топ-менеджеры Сбербанка. В частности, Полишкин был заместителем директора департамента по работе с крупнейшими клиентами Sberbank CIB, а Вейцман возглавлял управление по работе с клиентами банка в металлургии и горнодобывающей промышленности.
Caterpillar в начале марта 2022 года объявила о приостановке работы завода в городе Тосно Ленинградской области из-за введения санкций и логистических сбоев после начала спецоперации.
Завод Caterpillar в Тосно работал с 2000 года, производя внедорожные карьерные самосвалы и гидравлические экскаваторы под брендом Cat, а также компоненты для машин и оборудования, которые компания экспортировала на свои европейские заводы. ООО «Катерпиллар Тосно» является правопреемником СП «Невамаш», зарегистрированного в 1994 году, когда американская компания начала выпуск комплектующих для спецтехники совместно с «Кировским заводом».