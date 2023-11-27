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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России надо следить за Голландией как за «зеркалом» Запада

    Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

    4 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    11 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов У Израиля худший в мире пиар

    Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

    18 комментариев
    27 ноября 2023, 20:04

    Путин подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров, они смогут получать компенсацию, если потратили средства на медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность, соответствующий документ размещен на сайте правовых актов.

    Согласно закону, в случае если волонтеру пришлось проходить обязательное медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность, то он сможет получить компенсацию. Также закрепляется понятный перечень конкретных мер поддержки волонтеров. Вся информация будет размещена на платформе ДОБРО.РФ. Кроме того, предусматривается возможность поощрения волонтеров знаком отличия за участие в волонтерской деятельности, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, конкретизируется и расширяется круг акторов волонтерской деятельности. В частности, в их число включаются ресурсные центры добровольчества (волонтерства), закрепляется статус ассоциаций и союзов, объединяющих волонтеров и добровольческие организации, а также создаваемых последними или другими некоммерческими организациями для расширения своих уставных целей в сфере добровольчества. К целям осуществления волонтерства добавляется участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества. За органами местного самоуправления закрепляется право формировать координационные и совещательные органы в добровольчестве.

    Коммерческие организации также получают право стать инициаторами волонтерской деятельности. Также закрепляется полномочие региональных властей оказывать поддержку ресурсным центрам, обеспечивающим развитие волонтерской деятельности в стране.

    27 ноября 2023, 10:41
    Путин заявил о глубоком кризисе западной модели глобализации

    Путин: Модель глобализации стран Запада изжила себя

    Путин заявил о глубоком кризисе западной модели глобализации
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе, заявил президент Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям международного форума «Примаковские чтения».

    «Тема форума этого года весьма актуальна – «Горизонты постглобализации». Очевидно, что модель глобализации, которая формировалась в значительной степени западными государствами, естественно, в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе. Происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства», – говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

    По словам Путина, «известная группа стран, привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким «порядком, основанным на правилах». «Такая дестабилизирующая линия спровоцировала и кризисную ситуацию вокруг Украины, и трагическую эскалацию палестино-израильского конфликта», – отметил российский лидер.

    «В целом с учетом нынешней крайне сложной, турбулентной международной обстановки, участникам «Примаковских чтений» есть над чем поразмыслить, что пообсуждать и о чем поспорить», – добавил глава государства.

    Ранее Путин заявлял, что многополярный мир должен быть справедливым, богатства Запада основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабства.

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    25 ноября 2023, 12:48
    Президент России поприветствовал участниц движения «Матери России»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам проходящей в Пятигорске конференции, приуроченной ко Дню матери.

    Глава государства отметил большую и востребованную работу, которую проводит движение, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    В форуме принимают участие многодетные матери, жены и матери участников специальной военной операции, попечители детей-сирот, представительницы благотворительных и добровольческих организаций, работники сфер науки, культуры, образования.

    «Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия конференции, посвященной замечательному празднику - Дню матери... В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России» – организатор нынешней конференции», – говорится в телеграмме.

    Президент также отметил работу волонтеров движения, которые помогали бойцам в зоне СВО.

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    27 ноября 2023, 14:52
    Песков: Путин добрался до работы в Кремль до снегопада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин приехал на работу в Кремль до начала мощного снегопада, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, как Путин добрался до работы в Кремль, Песков сказал, что президент приехал на работу «до того, как все совсем завалило» снегом, передает ТАСС. «Поэтому, наверное, (ему было) не так тяжело, как остальным москвичам, которые это делали уже утром, когда завалило снегом», – сказал он.

    Песков добавил, что с утра глава государства выслушал доклады о погодных бедствиях в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке, дал ряд поручений по ликвидации их последствий. Он сообщил, что поездка Путина в пострадавшие от стихии районы на юге страны пока не требуется.

    «Слава Богу, таких бедствий, о которых вы упомянули, которые требовали незамедлительной реакции всей страной, пока у нас не произошло. Поэтому такие поездки не требуются. Но вы знаете, что президент всегда готов», – сказал Песков.

    В воскресенье шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область. Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила природу сильного шторма в Крыму.

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    24 ноября 2023, 22:22
    Политолог: Предложения Путина по развитию ИИ приведут к росту зарплат в стране

    Профессор ВШЭ Баширов: Путин на конференции по искусственному интеллекту очертил технологическое измерение многополярного мира

    Политолог: Предложения Путина по развитию ИИ приведут к росту зарплат в стране
    @ kremlin.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин – один из немногих мировых лидеров, кто уделяет внимание искусственному интеллекту. Президент понимает, что ИИ – это инструмент достижения нового уровня жизни граждан и путь к созданию экономики высоких зарплат, сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВШЭ Марат Баширов. В пятницу Путин принял участие в пленарном заседании на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности».

    «Президент понимает, что искусственный интеллект – это уже не далекое будущее, а реальность. Потому он делает технологии ИИ инструментом достижения нового уровня жизни граждан и создания экономики высоких заработных плат. Каким образом одно будет развивать другое? А очень просто. ИИ будет серьезно сдерживать субъективность принятия решений, в том числе и государственных», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    По словам эксперта, если у вас, как госслужащего, есть определенная задача – значит, у вас есть под нее бюджет. «И вы должны решить: когда и какой проект запускать, сколько выделить средств на каждом этапе его реализации, какова эффективность одного трека по сравнению с другими», – перечислил профессор.

    «Сегодня эти вопросы находятся во власти чиновника, но в ближайшем будущем он сможет принимать решения на основе данных ИИ, который учтет абсолютно все факторы, а также сделает сравнительный анализ вариантов решений и предложит наиболее оптимальный вариант», – полагает эксперт.

    «В последние годы правительство по поручению президента занималось цифровизацией бизнеса. Госкорпорации получали ключевые показатели эффективности и работали по ним. Следующий этап – работа с экономикой данных, их накоплением и "обраткой". Именно это позволит принимать решения объективно. Поэтому повышение эффективности госслужащих неотвратимо приведет к лучшему расходованию средств и сил – а значит, усилит экономику и уровень жизни россиян», – указал эксперт.

    «Кроме того, управление этими процессами при росте цифровизации потребует совершенно другой квалификации специалистов. А чем выше квалификация человека, тем больше вы будете ему платить. Вот тот подход, о котором президент сказал на конференции», – подчеркнул спикер.

    «Характерно, что за последние годы отрасли экономики в полтора раза расширили степень использования ИИ.

    С другой стороны, вскоре нам придется отвечать на этические вопросы, связанные с работой ИИ.

    Например, какой может быть степень безвредного использования ИИ? Как обезопасить человека? Какими должны быть критерии безопасности? Вероятно, все это потребует закрепления новых норм в законодательстве. Сейчас идет речь о том, что нам нужен так называемый Цифровой кодекс. Он будет определять границы использования персональной информации и ИИ», – напомнил специалист.

    «Это очень серьезные вопросы. Поэтому Путин – один из немногих мировых лидеров, кто вплотную занялся темой ИИ. Здесь сравнивать можно только с Китаем, где в госпрограмме поставлена задача стать лидерами в области ИИ к 2030 году. Другие страны тоже к этому стремятся. Поэтому российский лидер сегодня очертил принципы формирования технологического измерения многополярного мира. Он прекрасно понимает, что ИИ трансграничен», – заметил эксперт.

    «При этом Россия готова сотрудничать со всеми желающими странами в сфере ИИ, делиться опытом и реализовывать совместные проекты. В этом вопросе нужна кооперация, синергия. В отношениях с Пекином у нас такое доверие есть. Возможно, у нас с Китаем должен быть единый стандарт в сфере использования ИИ. А вот в случае с Соединенными Штатами я бы подумал, нужен ли нам такой партнер в этой области», – резюмировал Баширов.

    Ранее в пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности».

    «Во многом здесь, на этой площадке мы вместе формулировали системную программу в сфере искусственного интеллекта, и наши общие усилия уже приносят определенные результаты. Так, за последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в полтора раза расширили использование решений в области искусственного интеллекта», – напомнил российский лидер.

    Он привел пример, «что называется, из реальной жизни, из реального сектора – сферы ТЭК». «Компания «Газпром нефть», применяя технологии искусственного интеллекта, сумела значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасной логистики по Северному морскому пути и ряд других задач», – сказал Путин.

    По его словам, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования. «Граждане видят, как искусственный интеллект делает более простыми и удобными многие повседневные процессы, улучшает качество управления, механизмы предоставления государственных услуг, все шире применяется в организациях, на предприятиях, в работе регионов», – напомнил глава государства.

    При этом президент подчеркнул: искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя, однако он может служить их верным, эффективным помощником, предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга здоровья людей.

    Кроме того, президент назвал основные критерии Национальной стратегии развития искусственного интеллекта и озвучил несколько соответствующих предложений. Основное – создать механизм, который обеспечит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам. Особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта.

    Глава государства также призвал нарастить не менее чем на порядок действующие мощности российских суперкомпьютеров. Кроме того, нужно существенно расширить подготовку кадров, ученых-разработчиков. Еще одно предложение касается увеличения финансирования исследований в сфере применения генеративного ИИ и больших языковых моделей. Также необходимо сформировать специальную образовательную программу по теории, практике разработки и применения искусственного интеллекта с особым акцентом на большие языковые и генеративные модели, отметил глава государства. Слушателями такой программы должны стать руководители крупнейших компаний, федеральных и региональных органов власти, вузов и системы среднего профессионального образования.

    «Отмечу, что Россия сейчас входит в число тех немногих, кстати говоря, стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели. Это разработки «Сбера», сейчас только тоже говорили об этом, – GigaChat и Kandinsky, а также «Яндекс» – это YandexGPT и «Шедеврум», – подчеркнул Путин.

    Глава государства упомянул необходимость развития технологического суверенитета России, поскольку западные системы «работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой просто игнорируют и отменяют российскую, скажем, культуру», «вот такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам».

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    26 ноября 2023, 10:37
    Путин поздравил Анну Шатилову с юбилеем

    Путин назвал Анну Шатилову легендой отечественного телевидения

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем советскую и российскую ведущую телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову, отметив, что артистка является легендой отечественного телевидения.

    «Уважаемая Анна Николаевна! Примите теплые поздравления с юбилейным днем рождения. Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер добавил, что за годы творческого пути Шатилова внесла большой, созидательный вклад в становление и укрепление замечательных традиций национальной дикторской школы. Кроме того, по его словам, она снискала высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей.

    Путин пожелал народной артистке здоровья, успехов и всего наилучшего.

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    27 ноября 2023, 19:32
    Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям

    Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям в 2024 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в следующем году.

    Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности повышается с 7915,4 рубля до 8134,9 рубля.

    Также, согласно закону, увеличивается размер стоимости одного пенсионного коэффициента со 129,5 рубля до 133,1 рубля.

    Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году.

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    26 ноября 2023, 03:28
    На выставке «Россия» состоялось торжественное закрытие фестиваля «Послезавтра»

    Путин обратился к участникам смены-фестиваля проекта «Послезавтра» на выставке «Россия»

    Tекст: Антон Антонов

    На Международной выставке-форуме «Россия» состоялось торжественное закрытие смены-фестиваля молодежного проекта «Послезавтра», глава российского государства Владимир Путин направил приветственное слово участникам проекта.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, заявил, что яркий и неординарный проект «объединил талантливую, целеустремленную молодежь» из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для участников была приготовлена «насыщенная, разнообразная программа», включавшая круглые столы и мастер-классы, экскурсии, спортивные соревнования, а также посещение выставки-форума, позволяющей «воочию убедиться, что вместе мы – большая, сильная, прекрасная страна», заявил президент.

    Он выразил уверенность, что «фестиваль прошел на самом высоком уровне» и что «идеи и инициативы», предложенные участниками, «воплотятся в реальные дела и начинания». «Желаю успехов и осуществления намеченных планов», – заявил Путин.

    На церемонии чествовали самых активных участников проекта. Почетные гости вручили участникам памятные награды в номинациях «Единство», «Активность к изменениям», «Патриотизм в делах», «Доверие» и «Работа в команде», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Также на мероприятии были представлены картина «Россия – моя страна», плод совместного творчества участников проекта, и альбом «100 идей от детей», в котором все идеи придуманы подростками смены-фестиваля.

    Завершающая смена-фестиваль молодежного проекта «Послезавтра» прошла с 15 по 25 ноября в Московской области на базе Детского оздоровительного лагеря «Литвиново». В ней приняли участие более 500 человек. В общей сложности в рамках проекта было проведено 13 смен с участием более 2500 ребят.

    «Послезавтра» реализуется в рамках стратегической программы «Страна для детей» уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

    Начиная с 2022 года, команда «Послезавтра» регулярно проводила лагерные смены для подростков из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также детей, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине.

    Программа лагерных смен по проекту «Послезавтра» в первую очередь была направлена на стабилизацию психоэмоционального состояния детей, переживших тяжелые обстрелы, повышение их самооценки и обретение внутренних опор. Помимо психолого-педагогического сопровождения, ребятам помогали с профориентацией. Они прошли адаптацию к стандартам российского образования, освоили и улучшили профессиональные навыки и компетенции.

    Состоялись туристические и профориентационные поездки по значимым культурным и инфраструктурным объектам. Дети активно занимались творчеством, участвовали в спортивных и культурных мероприятиях и даже примеряли на себя роль вожатых.

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    27 ноября 2023, 14:22
    Путин похвалил главу ВТБ за глубокое погружение в тему судостроения

    Путин похвалил главу ВТБ Костина за глубокое погружение в тему судостроения

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным похвалил его за глубокую погружение в новую для банкира тему – судостроение. С момента передачи в управление банку 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) прошло чуть более четырех месяцев.

    «Начнем с судостроения. Как осваиваете?» – поинтересовался Путин. Костин коротко проинформировал президента о том, что были сформированы новые органы управления ОСК, идет процесс формирования нормативной базы для работы компании. Глава ВТБ сообщил и о том, что сам объехал все крупнейшие предприятия отрасли, передает ТАСС.

    «Отлично. Вижу, что вы погрузились туда, знаю о ваших перемещениях по заводам, это очень хорошо», – похвалил президент.

    Он поинтересовался и тем, как сама команда ВТБ реагирует на появление такого колоссального актива. Костин заверил, что позитивно. Путин подробно расспросил своего собеседника о проблемах судостроительной отрасли, связанных с технологиями. «Вы в коллективах уже побывали, поработали, с людьми пообщались, познакомились. Вижу, что мы в очень многих отраслях приобретаем новые компетенции – а как в судостроении?» – спросил глава государства.

    Костин сообщил, что хотя по уровню оснащенности предприятия ОСК различаются – где-то еще старые технологии и оборудование, где-то прошла модернизация – но процесс обновления везде идет, а люди знают, что без работы не останутся, так как верфи загружены заказами на несколько лет вперед. «Это побуждает их новые технологии искать», – подытожил Путин.

    Ранее Костин заявил, что ОСК последние десять лет работала как финансовая пирамида, корпорацию ждет огромная реформа.

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    27 ноября 2023, 14:12
    Путин призвал быть «аккуратными с мягкостью» в вопросах экономики

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин считает, что к вопросу о возможном смягчении денежно-кредитной политики нужно подходить очень аккуратно.

    На встрече с главой государства руководитель ВТБ Андрей Костин выразил надежду, что повышение ключевой ставки ЦБ России и ограничение кредитования будет временными мерами и что впоследствии Банк России сделает денежно-кредитную политику «менее жесткой, а может быть, лучше даже – более мягкой».

    «Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью», – заметил в ответ Путин, передает ТАСС.

    Также глава государства отметил, что недоброжелатели России, вероятно, не ожидали, что российский банковский сектор сможет пройти все сложности, создаваемые извне. Так Путин отреагировал на слова Костина о том, что, вопреки западному «беспределу», направленному против ВТБ, банк чувствует себя хорошо.

    «Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк – это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в конце октября Банк России на заседании совета директоров снова повысил ключевую ставку на два процентных пункта – до 15% годовых.

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    27 ноября 2023, 20:12
    Путин приостановил индексацию зарплат ряда госслужащих

    Путин до 2025 года приостановил индексацию зарплат госслужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России с 1 января 2024 года приостанавливается индексация зарплат ряда госслужащих, соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

    Согласно закону, приостанавливается индексация оклада судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев (депутатов и сенаторов), передает ТАСС.

    Новые нормы не распространяются на зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств. Индексация приостанавливается до 1 января 2025 года.

    Ранее Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям.

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    27 ноября 2023, 19:16
    Путин повысил военные пенсии

    Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 4,5% с октября 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 октября 2024 года пенсии военнослужащим будут повышены на 4,5%.

    Согласно документу, при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия военнослужащего, как и в 2023 году, а с 1 октября 2024 года – 89,32%. Это позволит увеличить реальный размер военных пенсий на 4,5%, сообщает ТАСС.

    По данным агентства, до 2025 года не будет применяться поэтапное повышение понижающего коэффициента денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий – 1 января 2012 года он составлял 54% от денежного довольствия военного, которому назначается пенсия, а с 1 января 2013 года этот процент ежегодно должен увеличиваться на 2%.

    Ранее сообщалось, что в России собрались отменить приостановку индексации денежного довольствия военных, которая предусматривается также для зарплат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих.


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    27 ноября 2023, 15:52
    Кремль: Путин выступит на заседании Всемирного русского народного собора

    Кремль анонсировал выступление Путина на заседании Всемирного русского народного собора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора 28 ноября.

    Во вторник Путин в формате видеоконференцсвязи выступит на заседании Всемирного русского народного собора, посвященного 30-летию образования организации, говорится в сообщении на сайте Кремля. Главной темой мероприятия станет «Настоящее и будущее русского мира».

    В заседании также примут участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятелей науки и культуры.

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    27 ноября 2023, 19:24
    Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году установлен на уровне 19 242 рублей в месяц, соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%). Принятие закона способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников, передает РИА «Новости».

    Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) – 19,7 млрд рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений – 126,4 млрд рублей.

    Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году.

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    27 ноября 2023, 19:07
    Путин поручил учредить стипендию для аспирантов-исследователей

    Путин поручил учредить стипендию в 75 тыс. рублей для проводящих исследования в целях НТР аспирантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин постановил учредить стипендию для аспирантов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России.

    Как говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, размер стипендии составит 75 тыс. рублей, она будет назначаться на срок от одного года до четырех лет и выплачиваться ежемесячно. Ежегодно ее будут получать не более 2 тыс. человек.

    Ранее Минобрнауки сообщило о планах поднять стипендии президента России для аспирантов до 50 тыс. рублей в месяц.

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    27 ноября 2023, 20:19
    Путин подписал закон о федеральном бюджете

    Путин подписал закон о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно закону, доходы российского бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 году – 33,552 трлн, в 2026 году – 34,051 трлн. Расходы запланированы на уровне 36,66 трлн, 34,382 трлн и 35,587 трлн рублей соответственно. Ожидается, что в течение всего трехлетнего периода дефицит бюджета не превысит 1% ВВП.

    Ранее Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

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