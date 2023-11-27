Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.3 комментария
Ювелиры предложили приравнять серебряные украшения к бижутерии
Ювелирные предприятия предлагают упростить правила оборота изделий из серебра и приравнять их к бижутерии
Из-за своей дешевизны ювелирные изделия из серебра должны быть приравнены по правилам оборота к бижутерии и не требовать регистрации в пробирной палате, считают представители малых и средних ювелирных предприятий Костромской области.
Ювелиры предлагают уравнять регулирование производства и оборота изделий из серебра с производством и оборотом бижутерии, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
«Некоторые изделия из серебра стоят дешевле бижутерии, при этом каждый, кто производит и продает серебряные изделия, должен стоять на учете в Федеральной пробирной палате, быть подключенным к Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) и одновременно сообщать в Росфинмониторинг о покупках, превышающих 600 тыс. рублей. В противном случае предпринимателям грозит крупный штраф», – отмечает агентство.
Кроме того, производители просят установить добровольное клеймение серебряных изделий для экспорта, рассмотреть право ювелиров, работающих с серебром российского производства, на специальные режимы налогообложения.
По данным «Интерфакса», тема изменения оборота серебра стала основной на круглом столе «Актуальные вопросы развития бизнеса на территории Костромской области», поскольку в регионе изготавливается около трети золотых и четверти серебряных ювелирных украшений, производимых в России.
Ранее сообщалось, что серебро, золото и медь подорожали на бирже после сообщений о том, что израильские военные расширили масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.