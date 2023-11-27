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Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме
Причиной гибели животных в Севастопольском аквариуме стал термальный удар
Животные в Севастопольском морском аквариуме-музее погибли из-за термального удара, сообщил собственник – директор аквариума Юрий Кравцов, рассказав об обстоятельствах произошедшего из-за обрушившегося на регион шторма.
Кравцов сообщил РИА «Новости», что в историческом третьем зале размещались пресноводные животные, туда хлынула холодная морская вода. «Термальный удар, и все», – сказал он.
Морская вода, по его словам, затопила насосы и обогреватели, электрику. Ночью из помещения, которое было заполнено водой на полтора метра, откачали воду, сейчас разбирают завалы.
Всего в зале обитало 800 единиц животных, сообщил Кравцов, добавив, что это были представители четырех континентов и порядка 50 видов. В частности, уточнил он, погибли панцирные щуки, которые жили в этом аквариуме 20 лет, а также большие красивые пираньи, которые жили 15 лет.
Пострадавший зал аквариума Севастополя находится со стороны моря, он попал под удар волн, добавил директор музея.
Ранее сообщалось о гибели 500 животных в музее-аквариуме Севастополя.