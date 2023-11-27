Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.0 комментариев
Шторм повредил набережную в Сириусе
Набережная на федеральной территории Сириус получила повреждения в результате обрушившегося на регион штормового ветра, сообщили в местной администрации.
В Сириусе затоплены улицы Парусная и Нижнеимеретинская, а также парковка около ледовой арены «Шайба», подтоплен проспект Олимпийский, передает ТАСС сообщение администрации федеральной территории.
Из-за шторма частично пострадала набережная, вход туда закрыт по соображениям безопасности, пляжи не работают, говорится в сообщении.
На месте происшествий работают сотрудники всех коммунальных служб, администрации федеральной территории и Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в Сочи на море волнение достигает шести баллов, высота волн – 4 метра.
Напомним, в Крыму и Севастополе решили ввести режим ЧС из-за шторма.