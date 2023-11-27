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    42 комментария
    27 ноября 2023, 10:18

    Француженка победила на «Детском Евровидении» с песней об издевательствах в школе

    Представительница Франции Клозюр победила на «Детском Евровидении» с песней об издевательствах в школе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французская девочка Зоэ Клозюр с песней «Сердце» (Coeur) победила на конкурсе «Детское Евровидение», прошедшем в воскресенье в Ницце.

    Юная испанка Сандра Валеро заняла второе место, на третьем оказался девичий коллектив из Армении Yan Girls, передает РИА «Новости».

    Как говорится в коммюнике на сайте конкурса, выдающееся выступление заслуженной победительницы конкурса Зоэ Клозюр из Франции покорило зрителей и стало олицетворением духа «Детского Евровидения».

    Напомним, исполнитель из Франции Лисандро выиграл международный песенный конкурс «Детское Евровидение – 2022», финал которого состоялся в Ереване.

    26 ноября 2023, 15:30
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Израиля Эли Коэн вызвал на разъяснительную беседу посла Ирландии, причиной стали слова ирландского премьера Лео Варадкара о несовершеннолетней Эмили Хенд, освобожденной ХАМАС.

    Коэн назвал возмутительными слова Варадкара, в своих соцсетях глава МИД написал, что вызвал посла Ирландии в Израиле на разъяснительную беседу, передает РИА «Новости».

    В соцсетях Варадкар написал пост о том, что Хенд была «потеряна», а теперь «нашлась», и это день «огромной радости и облегчения» для нее и ее семьи. Коэн ответил ирландскому премьеру, что девочка не была «потеряна», а была «похищена террористической организацией».

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

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    26 ноября 2023, 12:44
    Песков объяснил, почему в Киеве «режим»

    Песков: Дискриминационные заявления Киева характерны не для власти, а для режима

    Песков объяснил, почему в Киеве «режим»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дискриминационные заявления Киева в адрес русских, проживающих на Украине, характерны для режима, а не для власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    «Это суть киевского режима», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что в нормальном руководстве страной не может быть таких дискриминационных заявлений. Он отметил, что на Украине живут миллионы русских, поэтому такие заявления может допускать только режим.

    Ранее  председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в стране нет места для русского национального меньшинства.

    Коментарии (35)
    26 ноября 2023, 17:27
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    @ Алекс Макнотон/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Лондоне попросило Британию прокомментировать заявления главы фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что весной 2022 года экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить украинский конфликт.

    В заявлении посольства говорится, что при существенном вкладе Британии выход к решению путем переговоров был упущен. Это, подчеркнули в посольстве, имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения, передает РИА «Новости».

    Ранее Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Запада.

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    26 ноября 2023, 13:14
    Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна объявили в розыск
    Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна объявили в розыск
    @ @Andy Stone

    Tекст: Валентина Григоренко

    Пресс-секретарь корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России соцсетями Facebook и Instagram) Энди Стоун объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Как указали в ведомстве, Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ. По какой именно статье ведется розыск, в базе не отмечается.

    Ранее сообщалось, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию».

    Коментарии (15)
    26 ноября 2023, 17:51
    Израиль ударил по аэропорту Дамаска

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска, сообщили местные СМИ.

    Сирийская правительственная радиостанция Sham FM указала, что пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия были слышны взрывы, передает ТАСС.

    25 октября израильская армия ударила по международному аэропорту в городе Алеппо в Сирии. До этого Израиль ударил по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами.

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    26 ноября 2023, 12:35
    Рар: Правительственный «светофор» Шольца будет сметен в следующем году

    Политолог Рар: Ошибки правительства Шольца создают хорошие возможности для оппозиции

    Рар: Правительственный «светофор» Шольца будет сметен в следующем году
    @ IMAGO/TACC

    Tекст: Евгений Поздняков

    Неудачные решения правительства Шольца грозят обернуться для ФРГ серьезным кризисом, на этом фоне другие фигуры осознают, что могут одержать верх в назревающей борьбе за пост канцлера, заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Баварии заявили о «тяжелом государственном кризисе» в Германии.

    «Правительство Шольца сейчас критикуют практически за всё. Однако главной причиной резких высказываний оппозиции в адрес канцлера стала попытка его коалиции провести манипуляции с перераспределением бюджета. Эти действия были пресечены конституционным судом ФРГ, и теперь руководству придется идти на резкое сокращение расходов», – подчеркивает Александр Рар.

    «Таким образом, в 2024 году правительство будет вынуждено существенно повысить налоги. Социальные пособия значительно урежут, а ведь миллионы людей в Германии уже привыкли к хорошей жизни на высокие выплаты по безработице. Соответственно, закроются и многие инфраструктурные проекты», – отмечает эксперт.

    «Однако в Баварии столь же критической экономической ситуации в настоящий момент не наблюдается. В связи с этим премьер-министр региона Маркус Зедер прекрасно осознает, что в случае усугубления финансовых трудностей в ФРГ, именно его земле придется раскошелиться на содержание других, более бедных соседей», – подчеркивает собеседник.

    «Разумеется, данный исход событий его совершенно не устраивает. Столь резкими высказываниями он пытается сопротивляться сложившимся в Германии политическим тенденциям. Кроме того, Зедер – крайне амбициозный лидер, которому удалось избежать зомбирования либеральными мантрами», – напоминает Рар.

    «Он хорошо осознает сложившуюся в ФРГ ситуацию и видит неплохие шансы на то, чтобы побороться за пост кандидата в канцлеры от Христианско-социального союза (ХСС). Для этого ему необходимо позиционировать себя в качестве наиболее «зубастого» критика действующего правительства», – акцентирует эксперт.

    «Германии угрожают сильнейшие социальный и экономический кризисы уже этой зимой. Появившиеся дырки в бюджете растут, что лишь усугубляет ситуацию в стране. Нельзя исключать того, что «светофор» Шольца уже в 2024 году будет сметен противниками текущей политики правительства», – резюмирует Рар.

    Ранее в Баварии заявили о наблюдающемся в ФРГ «тяжелом государственном кризисе». Об этом в интервью радиостанции Bayerischer Rundfunk сообщил премьер-министр региона, председатель ХСС Маркус Зедер. Он также подчеркнул, что действующее правительство изжило себя.

    По его словам, действующая правящая коалиция должна находиться в оппозиции. Он уверен, что у руководства нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. Зедер отметил, что в стране возникло не «чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация» для власти.

    Причиной для критики правительства Шольца стала проблема перераспределения запланированных статей расходов. Накануне Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов.

    Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов посчитал, что кабмин не может менять уже установленные категории выплат. В связи с этим министерству финансов ФРГ пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года.

    Между тем политика Шольца вызывает вопросы не только у оппозиционных сил Германии, но и у представителей правящей коалиции. Так, член фракции «Союз-90»/«зеленые» Лиза Бадум заявила, что решение канцлера о расширении поставок газа из Нигерии противоречит международным обязательствам страны.

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    27 ноября 2023, 08:36
    ВСУ стали готовиться к расширению границ конфликта с Россией
    ВСУ стали готовиться к расширению границ конфликта с Россией
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части страны, заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

    В эфире ABC News Наев сообщил, что ВСУ «готовятся к этому» сценарию, строят оборонительные сооружения, устанавливают мины и готовят силы. По его словам, произойдет это, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и «технологически совершенствоваться с помощью своих союзников», пишет «Коммерсант».

    Нынешнюю стадию конфликта украинский генерал описал как «войну ресурсов».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация на Херсонском направлении уничтожила блиндажи украинской армии.

    Коментарии (19)
    26 ноября 2023, 22:17
    МАГАТЭ объявило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запорожская атомная электростанция в воскресенье отключена от основной линии электропитания, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Примерно в 100 километрах к северу от станции произошло короткое замыкание, это привело к обрыву связи с единственной оставшейся линией электропередачи напряжением в 750 кВ, указало агентство на своем сайте.

    Станция получает электричество от резервной линии напряжением в 330 кВ. После отключения основной линии один аварийный дизель-генератор также начал работать для питания четвертого энергоблока, что указывает на возможную проблему с ним, добавило МАГАТЭ.

    Коментарии (8)
    26 ноября 2023, 16:31
    AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захвачен у побережья Йемена, передает агентство Associated Press со ссылкой на частную информационно-аналитическую фирму Ambrey.

    Утверждается, что танкер принадлежит фирме Zodiac Maritime. Также сообщается, что танкер захвачен неизвестными силами, передает РИА «Новости».

    По данным Ambrey, ВМС США вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны».

    Агентство также напомнило, что Аден, где захватили танкер, контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже многие годы воюет с повстанцами-хуситами.

    Ранее представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.

    Коментарии (16)
    26 ноября 2023, 16:24
    Финляндия выразила готовность закрыть все КПП на границе с Россией

    Премьер-министр Орпо: Финляндия готова закрыть все КПП на границе с Россией

    Финляндия выразила готовность закрыть все КПП на границе с Россией
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран, заявил глава финского правительства Петре Орпо.

    Как указал Орпо в интервью радио Suomi, если будет необходимо, Финляндия закроет восточную границу, все КПП. По его словам, Финляндия планирует сосредоточить прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы. Он предложил беженцам подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или (морских) портах, но не на восточной границе, передает РИА «Новости».

    В субботу жители финских городов начали митинговать в знак протеста против закрытия границы с Россией, в акции участвовали в том числе маленькие дети.

    Ранее Финляндия закрыла три КПП на границе с Россией, после этого – еще три других пункта.

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    26 ноября 2023, 15:58
    В Крыму сравнили угрозы Киева с «лаем Моськи»

    Депутат парламента Крыма Гемпель сравнил угрозы Киева уничтожить Крымский мост с «лаем Моськи»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Угрозы Украины в отношении Крымского моста похожи на лай Моськи из басни Крылова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    Как указал Гемпель, «все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем хорошо известной басни». По его словам, сегодня Украина как государство уже ничего из себя не представляет, передает РИА «Новости».

    Он предположил, что все угрозы являются «предсмертной агонией» властей Украины. Гемпель уточнил, что Украина уже потеряла свою государственность, поэтому сегодня ничего не говорит о том, что Украина может победить Россию. «Украина может процветать только в составе Российской Федерации», – добавил он.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что Украина сделает все, чтобы Крымский мост был уничтожен.

    В октябре представитель украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что ВСУ уничтожат Крымский мост, добавив, что конструкцию охраняют «боевые дельфины».

    Коментарии (6)
    27 ноября 2023, 05:46
    ВКС России уничтожили блиндажи ВСУ на Херсонском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская авиация на Херсонском направлении уничтожила блиндажи украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России в понедельник.

    Экипажи Су-34 ВКС России в ходе вылета авиабомбами уничтожили личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Один из летчиков истребителя сообщил, что экипажи получили координаты цели, выполнили расчеты, провели оценку местности, долетели до нее на предельно малых высотах. После этого самолеты набрали высоту бомбометания и сбросили снаряды, после чего ушли на предельно малые высоты и вернулись на аэродром базирования.

    Ранее ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (6)
    26 ноября 2023, 15:20
    Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ
    Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ
    @ Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Единая система противовоздушной обороны (ПВО) стран ОДКБ фактически создана, двусторонние соглашения есть с каждым из государств-участников организации, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».

    Он уточнил, что соглашения существуют с Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Белоруссией. Система оснащена, работает. Также периодически проводятся учения для поддержания системы ПВО в боевом состоянии, передает ТАСС.

    Шойгу добавил, что объединенная система ПВО есть в СНГ, а в ОДКБ она по факту сделана. При необходимости это будет оформлено документально.

    Ранее Шойгу заявил об укреплении систем безопасности в ОДКБ с учетом опыта СВО.

    Коментарии (13)
    26 ноября 2023, 11:19
    Во Франции вспыхнули беспорядки из-за смерти подростка
    Во Франции вспыхнули беспорядки из-за смерти подростка
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во французском городе Роман-сюр-Изер начались беспорядки после гибели подростка в результате поножовщины во время праздника. Полиция задержала 20 человек, трое из которых получили травмы, сообщила радиостанция France Bleu.

    По данным телеканала BFMTV, в ночь на воскресенье 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром на юго-востоке Франции в результате поножовщины скончался подросток, передает РИА «Новости».

    «Крайне правые активисты… по оценкам, от 50 до 100 человек… вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер», – сообщила радиостанция.

    Некоторые из протестующих переворачивали мусорки и поджигали контейнеры. Правоохранители задержали двадцать человек, трое получили легкие травмы. Бунтующие требовали правосудия для погибшего подростка, они бросали в правоохранителей камни и петарды.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 12:08
    Газпром установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
    Газпром установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Холдинг «Газпром» установил новый рекорд поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    Отмечается, что заявка Китая на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» превысила суточные контрактные обязательства. Газпром поставил все запрошенные объемы, достигнув рекордных значений поставок, передает РИА «Новости».

    Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между Газпромом и CNPC.

    Предыдущий рекорд по поставкам был достигнут 23 ноября.

    Коментарии (9)
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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Нужна ли России сборная по футболу

      Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

      20 комментариев
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Толстой против Микки-Мауса

      Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

      42 комментария
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