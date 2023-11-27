Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.0 комментариев
Украинский пленный рассказал о росте числа отказников в ВСУ
Украинский пленный Куманский заявил о росте числа отказников в ВСУ
Пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в его подразделении в рядах ВСУ было много «отказников», поскольку никто не хочет становиться «мясом».
Куманский признался, что «давно подбирались мысли» о том, чтобы уйти в самоволку, поскольку людей в ВСУ не хватает, «тянут из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта». При этом он указал, что никакой подготовки военных в ВСУ нет, передает РИА «Новости».
«Не знаю, что там думает наше правительство, что думают командиры», – добавил пленный на видео, которое опубликовано Минобороны России.
Между тем на прошлой неделе стало известно, что первая группа формирования «Каскад», которое состоит из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, выехала на боевое задание.