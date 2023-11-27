  • Новость часаВСУ стали готовиться к расширению границ конфликта с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Швеция созрела для бунта против мигрантов
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна объявили в розыск
    Израиль ударил по аэропорту Дамаска
    Финляндия готова закрыть последний КПП на границе с Россией
    Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    Песков объяснил, почему в Киеве «режим»
    Во Франции призвали начать восстанавливать отношения с Россией
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов У Израиля худший в мире пиар

    Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Нужна ли России сборная по футболу

    Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

    20 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Толстой против Микки-Мауса

    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    42 комментария
    27 ноября 2023, 09:11

    Украинский пленный рассказал о росте числа отказников в ВСУ

    Украинский пленный Куманский заявил о росте числа отказников в ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в его подразделении в рядах ВСУ было много «отказников», поскольку никто не хочет становиться «мясом».

    Куманский признался, что «давно подбирались мысли» о том, чтобы уйти в самоволку, поскольку людей в ВСУ не хватает, «тянут из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта». При этом он указал, что никакой подготовки военных в ВСУ нет, передает РИА «Новости».

    «Не знаю, что там думает наше правительство, что думают командиры», – добавил пленный на видео, которое опубликовано Минобороны России.

    Между тем на прошлой неделе стало известно, что первая группа формирования «Каскад», которое состоит из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, выехала на боевое задание.

    25 ноября 2023, 17:46
    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Военный эксперт Кнутов объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия использует наиболее дешевый, но эффективный способ противодействия противнику, запуская большое количество беспилотников. Эта тактика позволяет одномоментно выполнять сразу две задачи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА.

    «Применение беспилотников – наиболее дешевый, но в то же время крайне эффективный способ противодействия противнику. Судя по всему, Украине пришлось иметь дело с настоящим роем дронов, с которым не каждая система ПВО может справиться», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Так как наше военное ведомство пока не подтверждало удары, мы можем предположить, что атака была направлена на повреждение объектов энергоинфраструктуры. Также нельзя исключать поражения складов. Если подтвердится история с энергоснабжением, это будет означать, что Россия решила повторить тактику прошлого года», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, применение большого количества беспилотников одномоментно необходимо для решения сразу двух задач. Во-первых, мы таким образом можем прощупать уязвимые места в системе ПВО противника. А во-вторых, попутно поразить ряд важных целей», – заключил аналитик.

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы. Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» писали, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой». Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo указывал, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Коментарии (28)
    24 ноября 2023, 21:32
    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией

    Лидер «Слуги народа» Арахамия: Конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году

    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на Украине мог закончиться весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтральный статус, заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишут украинские СМИ.

    По словам Арахамии, в ходе переговоров Россия требовала от Украины принять нейтральный статус. «Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное», – рассказал Арахамия, пишет издание «Страна».

    Отвечая на вопрос, почему Киев отказался остановить конфликт, Арахамия ответил, что на это решение повлиял премьер Британии. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал Арахамия.

     Издание отмечает, что ранее СМИ уже сообщали об отказе Киева подписывать соглашение весной прошлого года после переговоров с Джонсоном, теперь же лидер президентской фракции Арахамия это фактически подтвердил.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский вместо согласия на нейтральный и безъядерный статус страны решил добиваться «победы на поле боя».

    Коментарии (63)
    25 ноября 2023, 19:57
    На Украине заявили, что Россия впервые атаковала черными беспилотниками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для корпусов беспилотников «Герань-2» якобы начали применять карбон, заявил представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат.

    Этот материал позволяет поглощать радиолокационные сигналы, из-за него сами устройства получаются черного цвета, сказал Игнат, передает радио Sputnik со ссылкой на украинские СМИ.

    Такое усовершенствование усложнит работу украинской ПВО, добавил он.

    По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», ВС России впервые использовали в ходе воздушной операции прошедшей ночью дроны черного цвета.

    Напомним, в субботу украинские военные сообщали, что в ночь на 25 ноября ВС России якобы выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия использует дешевый и эффективный способ противодействия противнику, используя сразу большое количество дронов.

    Коментарии (43)
    25 ноября 2023, 18:51
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Главы Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал о пророчествах украинских старцев, предсказавших начало спецоперации.

    «Был такой старец Лаврентий Черниговский, скончался он в 1955 году. Так вот он писал и говорил о некоем страшном конфликте, в который будут втянуты братья – русский и украинский народы», – рассказал священнослужитель в ходе видеомоста, состоявшегося в пресс-центре РИА «Новости».

    По словам митрополита Тихона, старец также предсказывал гонения на церковь и предостерегал паству от перехода к раскольникам. Он также рассказал о донбасском старце Зосиме, который пророчил войну между Россией и Украиной.

    «Человеку легче, когда он во что-то верит. Даже если эти пророчества помогут хоть десятку людей, то это уже благо. Главное, чтобы они успели забыть пророчества, если те по каким-то причинам не сбудутся», – отреагировала на слова митрополита общественный деятель Татьяна Щербакова на страницах Publico.

    «Я сама человек верующий, но не слишком воцерковленный. Считаю, что если ничего не делать, то ничего и не случится. Я на своем месте просто делаю свое дело так, чтобы приблизить нашу победу. Думаю, что так же ведут себя и другие граждане нашей страны. Но у меня, как и у многих, есть ощущение, что весна 2024 года будет не такой, как предыдущие», – добавила она.

    Философ Виктор Аксючиц в свою очередь указывает, что история знает немало случаев, когда старцы черпали свои видения из духовной реальности. Он также вспоминает известных писателей. «Творческая гениальность Пушкина и Достоевского позволяла предвидеть грядущее», – пишет он.

    «И это также говорит о том, что существуют различные духовные практики, позволяющие выходить за пределы мира сего к духовным основаниям нашего мирского. В данном случае владыка Тихон описывает именно это этот факт, который, надо сказать, совпадает и с моими озарениями», – замечает Аксючиц.

    По мнению историка Аркадия Минакова, «без веры в победу, без веры народа в пророчества старцев, победа не может быть одержана». «с духовной точки зрения подобные выступления и пророчества важны. В жизни народов и даже в жизни всего человечества пророчества играют важнейшую роль. Причем вне зависимости от рационалистической, логической точки зрения», – написал он на страницах Publico.

    Коментарии (10)
    25 ноября 2023, 23:24
    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке

    Военкор Котенок сообщил о полном освобождении российскими войсками промзоны в Авдеевке от ВСУ

    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Авдеевская промзона полностью освобождена от вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    Военкор сообщил в Telegram, что «вражеские ресурсы подтверждают» данную информацию. «Промзона – важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный», – заявил Котенок.

    «Военкоры Русской весны» также пишут, что «ВСУ выбиты с промзоны» и та «перешла под фактический контроль армии России». Отмечается, что промзона с 2014 года «была оккупирована ВСУ и превращена в укрепрайон».

    Об освобождении промзоны сообщают и другие Telegram-каналы, например, «Рыбарь» и «НгП раZVедка».

    Военкор Александр Сладков заявил в Telegram: «То что наши парни пробили Авдеевскую промку — это подвиг. Я думаю, уверен, что это был участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта».

    В октябре российские военные сумели взять важнейший террикон под Авдеевкой. Эксперты тогда указывали, что потеря похожей высоты ухудшила положение украинских подразделений в промзоне Мариуполя.

    Коментарии (22)
    26 ноября 2023, 07:44
    Зеленский объяснил польскую блокаду «политическими шагами соседей» Украины

    Зеленский объяснил проблемы на границе с Польшей «политическими шагами соседей» Украины

    Зеленский объяснил польскую блокаду «политическими шагами соседей» Украины
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Украины возникли сложности на границе из-за некоторых политических шагов ее соседей, заявил президент страны Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками.

    Зеленский заявил о необходимости для Киева придерживаться «очень взвешенной политики». По его словам, у украинских властей есть «план действий». Он сказал, что возник «новый вызов на этих границах из-за новых каких-то вопросов». Зеленский считает, что следует «дать чуточку времени соседям» Украины. Он выразил надежду, что ситуация разрешится, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что власти Польши должны положить конец «позорной блокаде», которую устроила группа «маргиналов». Пункты пропуска на границе с Украиной блокированы польскими перевозчиками.

    Коментарии (15)
    25 ноября 2023, 18:27
    Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога
    Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-конференция украинского, швейцарского и латвийского президентов Владимира Зеленского, Алена Берсе и Эдгарса Ринкевичса в Киеве прервалась из-за воздушной тревоги.

    Трансляция пресс-конференции прервалась, как только Зеленский, Берсе, Ринкевичс и литовский премьер Ингрида Шимоните закончили выступать и начали отвечать на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    В зале зазвучала сирена, политики ушли из зала и отправились в бомбоубежище.

    Отмечается, что сообщений о взрывах в украинской столице или работе ПВО не поступало.

    До этого украинские военные заявляли, что в ночь на 25 ноября российские вооруженные силы якобы выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников.

    Коментарии (16)
    24 ноября 2023, 12:40
    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО

    Военный эксперт Онуфриенко предположил формирование новой группировки войск в зоне СВО

    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия вводит в бой части для усиления давления на противника. Вместе с тем не исключено, что сейчас создаются новые группировки войск, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в зоне СВО заметили новый тактический символ на технике Российской армии.

    «Новые тактические символы появляются в зоне СВО не так редко, как кажется. Это может свидетельствовать о том, что в бой вводятся новые части Российской армии. Данное решение обусловлено необходимостью сохранять и усиливать давление на противника, который сейчас несет потери и имеет трудности с качественным пополнением войск живой силой и техникой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако говорить о непосредственном вводе в зону боевых действий новой группировки Российской армии пока преждевременно. Но я не исключаю, что такие формирования создаются. Их использование в перспективе позволит перейти от гибкой обороны к наступлению», – пояснил собеседник.

    «На мой взгляд, логика будет следующая – новые группировки ротируют тех, кто сейчас находится на фронте. Тем временем опытные военные отправятся в тыл, а затем из них создадут костяк для наступления», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей», заметили новый тактический символ Российской армии. На машину белой краской нанесены перевернутые треугольники, вписанные в другие треугольники.

    Напомним, экипаж специального бронепоезда «Енисей» проходит боевую подготовку в тыловом районе спецоперации, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Состав оснащен новейшей техникой и предназначен для разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

    В ходе тренировок военные ЦВО совершенствуют навыки применения штатного вооружения бронепоезда, а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.

    За время проведения спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Железнодорожники ЦВО восстановили движение на участках путей продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км было расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов.

    Коментарии (6)
    25 ноября 2023, 09:37
    В центре Киева прогремели новые взрывы

    В центре Киева и со стороны аэропорта Жуляны прогремели новые взрывы

    В центре Киева прогремели новые взрывы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В субботу утром в Киеве были слышны взрывы в центре города и со стороны аэропорта Жуляны, сообщили очевидцы.

    По словам одного из местных жителей, сильные взрывы были слышны примерно в 5.00, передает ТАСС.

    По словам другого, «сейчас слышны новые взрывы: в Голосеевском районе, со стороны Жулян, а также сильный взрыв где-то на Печерске в центре». После сообщений о взрывах в Киеве в ряде районов пропал свет, а в небе заметили дроны, рассказали горожане.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кропивницком (Кировограде).

    Коментарии (26)
    25 ноября 2023, 11:00
    На Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА
    На Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы.

    О заявлении Воздушных сил Украины сообщает RT со ссылкой на издание «СТРАНА.ua».

    Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00.

    Коментарии (29)
    26 ноября 2023, 17:27
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    @ Алекс Макнотон/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Лондоне попросило Британию прокомментировать заявления главы фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что весной 2022 года экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить украинский конфликт.

    В заявлении посольства говорится, что при существенном вкладе Британии выход к решению путем переговоров был упущен. Это, подчеркнули в посольстве, имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения, передает РИА «Новости».

    Ранее Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Запада.

    Коментарии (20)
    24 ноября 2023, 18:32
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Кристина Цыцура

    Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев в бой приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV.

    В материале говорится о том, что на некоторых участках фронта бойцы живут два-три дня, передает РИА «Новости».

    Но Киев все равно продолжает отправлять украинцев на передовую, где они не могут выиграть. В статье указано, что Зеленский не имеет ни капли рациональности, он стал похож на Адольфа Гитлера.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что солдаты ВСУ практически голыми руками занимаются разминированием полей.

    Коментарии (54)
    26 ноября 2023, 03:58
    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении

    Военный эксперт Рожин сообщил о появлении у вооруженных сил Украины танка Abrams на Купянском направлении

    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщается, что на Купянском направлении вооруженные силы Украины начали использовать американский танк Abrams, рассказал военкор и военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в Telegram опубликовал фото танка и сообщил, что Abrams «высунулся из леса». «Как утверждают, на Купянском направлении», – рассказал он, добавив, что «охота началась».

    Аналогичную информацию публикуют украниские Telegram-каналы, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли изменили ситуацию на поле боя. Американские СМИ заявляли, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы. Российские танкисты рассказали, что после сообщений о поставках ВСУ Abrams начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

    Коментарии (17)
    25 ноября 2023, 18:47
    Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять до 50% территории
    Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять до 50% территории
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коллапс украинской армии может привести к тому, что киевский режим потеряет 50% своей территории, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    ВСУ находятся «на грани коллапса», это признают все, если армия Украины падет, то произойдет «стремительный вывод войск», сказал Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису, передает РИА «Новости».

    По его словам, российские военные «заполнят эту оставленную пустоту», в таком случае эта территория не будет возвращена Украине.

    Разведчик отметил, что ситуация для украинской стороны на линии соприкосновения стала катастрофической, у ВСУ закончились человеческие резервы, а российские военные якобы ликвидируют большинство украинских солдат.

    Если кто-то из приближенных к руководству киевского режима не убедит президента страны Владимира Зеленского прекратить боевые действия, то ситуация Украины может стать плачевной. В таком случае 20% потерянных территорий могут стать 40% или даже 50%

    До этого Риттер заявлял, что командование украинской армии держит западные танки в резерве из-за страха их уничтожения.

    Коментарии (27)
    25 ноября 2023, 15:47
    Маск испугался нехватки боеприпасов у ВС США

    Маск испугался нехватки боеприпасов у ВС США из-за поставок Украине

    Маск испугался нехватки боеприпасов у ВС США
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нехватка снарядов у американской армии из-за поставок киевскому режиму пугает, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя слова бизнесмена Дэвида Сакса.

    Сакс заявил, что о дефиците боеприпасов у армии США было известно еще год назад, но проблема до сих пор не решена. По его мнению, деиндустриализация снизила боеспособность страны, передает РИА «Новости».

    «Пугающе», – прокомментировал Маск пост бизнесмена.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ «волшебной палочкой».

    Коментарии (7)
    Главное
    Аксенов объявил выходной в Крыму из-за непогоды
    При выбросе метана на руднике в Якутии погибли три человека
    США допустили дополнительные ограничения на поставки оружия Израилю
    МАГАТЭ объявило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения
    Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ
    В Крыму сравнили угрозы Киева с «лаем Моськи»
    Зеленский объяснил польскую блокаду Украины

    Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара

    В России на полгода запрещают экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон. Цены на эти важные продукты питания пока растут в рамках инфляции. Однако правительство не стало дожидаться, когда хлеб резко подорожает, и решило действовать упреждающе. Почему возник риск удорожания хлеба? Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве подтвердили запрет на мир со стороны Запада

    На Украине вновь заговорили о мирных переговорах с Россией. Правда, на этот раз в Киеве указывают на невыгодные позиции для диалога. Как уверяет лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, конфликт мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Лондона. Какие цели преследуют заявления Арахамии, о чем он умолчал и почему его слова лишь подтверждают позицию Россию по спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска взломали оборону ВСУ под Авдеевкой

    К вечеру 25 ноября российские штурмовые части полностью заняли знаменитую южную промышленную зону («промку») Авдеевки, которую украинские части контролировали с 2014 года. Без сомнения, этот прорыв российских бойцов – подвиг, но вопрос с Авдеевкой еще далеко не решен. Подробности

    Перейти в раздел

    Швеция созрела для бунта против мигрантов

    Еще одна страна Европы, вслед за Ирландией, находится на грани бунта против мигрантов. С одной стороны, Швеция подвержена крайним формам принятой на Западе толерантности, в том числе к секс-меньшинствам, с другой – она переполнена выходцами из консервативных мусульманских сообществ. Это создало в стране крайне взрывоопасную смесь. Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    • Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов
      У Израиля худший в мире пиар

      Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

      0 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Нужна ли России сборная по футболу

      Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

      20 комментариев
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Толстой против Микки-Мауса

      Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

      42 комментария
    Перейти в раздел

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    • Голландцы ударили по Евросоюзу

      Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала тяжелым ударом для Брюсселя: теперь будут проблемы. Они не только в том, что Вилдерс противник Украины и ислама, но и в том, что евроскептики победили в стране, с которой началась идея единой Европы в ее идеалистическом виде.

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............