На фоне получения российского газа фирмами в Чехии глава минпромторга страны Сикела поднял вопрос о санкциях

Tекст: Антон Антонов

Сикела заверил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Чехия способна обойтись без российского газа, в стране «создали запасы на эту зиму» без поставок из России, передает РИА «Новости».

Однако выяснилось, что «с октября некоторые торговые фирмы газ из России начали поставлять» в Чехию. Как сообщил Сикела, «в целом до конца октября газ из России составил 1,2% общих поставок за 2023 год».

Министр отметил, что на импорт российского газа в страны ЕС санкции не распространяются – некоторые государства Европы не могут без него обойтись. При этом Сикела считает необходимым предупреждать конечных потребителей о том, что поставщики покупают российский газ.

Как заявил Сикела, «данная ситуация ничего не меняет» в том, что Чехия «определенно избавилась от зависимости от российского газа». По его словам, «в свете последних событий» Чехии «необходимо подумать, не ввести ли ограничительные меры на национальном уровне» или же действовать в соответствии с решениями «всего ЕС».

Напомним, в октябре Сикела заявил, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по «газовому хабу» в Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа состоит не только из Чехии, у других стран Европы может быть другая позиция.