В Кремле прокомментировали заявление Чехии об отказе покупать газ через Турцию

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25 октября, вторник  |  Последнее обновление — 14:34  |  vz.ru
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Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин

Иран готов поставить 40 газовых турбин в Россию Imago/Global Look Press
Иран удивил неожиданным заявлением о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин. И речь в этом случае идет не о турбинах для российских газопроводов, а о турбинах для тепловых электростанций. Газовые турбины – это далеко не массовый товар, и контракт на такое большое количество турбин может претендовать на звание сделки века. Однако нужно ли России столько иранских турбин? Подробности...
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Киев может взорвать «грязную бомбу» в Днепре

Начинкой для «грязной бомбы» могут служить любые радиоактивные материалы URA.RU/ТАСС
Минобороны раскрыло планы Киева по подготовке «грязного» ядерного взрыва. О провокации раструбят по всему миру западные СМИ, как это было в инсценировке химической атаки «Белыми касками» в Сирии. А сам взрыв может быть замаскирован под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Где Киев может устроить эту провокацию и кто ему в этом поможет на Западе? Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Британия при Сунаке станет более опасной

Сунак – самый молодой премьер Британии за 200 лет и, возможно, самый богатый за всю ее историю Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press
История с выборами нового премьер-министра Великобритании сделала крутой поворот. Неожиданно даже для самого себя Борис Джонсон отказался от борьбы. Правительство возглавит 42-летний финансист Риши Сунак, то есть Британия получит первого «небелого» премьера, притом – индуиста. С точки зрения интересов России, это не самая удачная кандидатура. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Почему бронежилет стоит так дорого и что с этим делать

Станислав Смагин
Станислав Смагин, политолог, публицист, военнослужащий 107-го батальона Народной милиции ДНР
Простой подсчет показывает, насколько могут быть оптимизированы цены и снижен накал «бронежилетной» проблемы, если ей будут заниматься малые предприятия. Подробности...
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Польша готовит «третий зимний поход» на Украину

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы помощь Киеву в ходе вооруженного конфликта – это своеобразная инвестиция, о чем свидетельствуют заявления высокопоставленных польских чиновников. Подробности...

Почему украинская ПВО бессильна против «воздушных мопедов»

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Паника в Киеве столь сильна, что некие меры против «Гераней» противником будут приняты непременно. От общенародной стрелкотни из сотен автоматов и карабинов в жилой застройке городов-миллионников толку мало, ­а вреда порядочно. Подробности...
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Индус за рулем Великобритании

Зачем Зеленскому «грязная бомба»

Обама против Украины

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    В ДНР назвали самое тяжелое направление сражений Пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ Глава Еврокомиссии назвала условия помощи в восстановлении Украины Турция попросила отсрочку платежей за российский газ
    Россиян предупредили об опасности писем с «отсрочкой от армии» Офис Зеленского допустил обмен главы компании «Мотор Сич» Польша решила ужесточить закон о пребывании украинских беженцев Сбербанк назвал четыре направления кибервойны против России
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    Главная тема


    Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин

    кризис власти


    Король Карл III назначил Сунака премьер-министром Британии

    «Бесконечные теракты»


    Владимир Рогов: Ликвидация лидера украинского терроризма Зеленского спасет тысячи жизней

    на передовой


    Стал известен позывной Рогозина в зоне спецоперации

    Видео

    АПЛ «Западная Вирджиния»


    США показали готовность нанести ядерный удар по России

    единый алфавит


    Турция имеет далеко идущие планы на пространство бывшего СССР

    смешанные единоборства


    Россия вырастила династию чемпионов боевых искусств

    проект «Сфера»


    Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    польза для экономики


    Глеб Простаков: Как стать «зеленым», но не угробить экономику

    паника в Киеве


    Дмитрий Винник: Почему украинская ПВО бессильна против «воздушных мопедов»

    военная целесообразность


    Сергей Миркин: Что думают в Донецке о разрушении Украины

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    В Кремле прокомментировали заявление Чехии об отказе покупать газ через Турцию

    25 октября 2022, 14:15

    Текст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа состоит не только из Чехии, отказавшейся от покупки газа через Турцию, у других стран Европы может быть другая позиция.

    «Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Ранее глава Минпрома и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по «газовому хабу» в Турции.

    Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто


    Шойгу проинформировал министра обороны Британии о возможной провокации Украины с «грязной бомбой»
    Шойгу предупредил Анкару, Лондон и Париж о провокации Киева с «грязной бомбой»

    23 октября 2022, 17:30

    Текст: Ольга Иванова

    Министр обороны России Сергей Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы» министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, сообщила пресс-служба Минобороны России.

    В Telegram-канале Минобороны России сообщили, что телефонные переговоры министров состоялись в воскресенье.

    Также сообщается, что в воскресенье состоялись телефонные переговоры Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара. Глава российского ведомства также довел до коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

    Ранее Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы».

    Также сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.

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    Коментарии (67)
    Россия подписала с Ираном контракт на газовые турбины
    Директор иранской компании Ношади сообщил о контракте на поставку газовых турбин в Россию

    24 октября 2022, 02:57

    Текст: Антон Антонов

    С Россией подписано экспортное соглашение о поставке ей 40 газовых турбин, сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.

    Ношади сообщил, что Иран и Россия подписали соглашение об отправке в Россию турбин иранского производства. Он подчеркнул, что 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности, создается внутри страны, что и позволило заключить соответствующее соглашение с российской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Напомним, из-за санкций против России пострадала Германия, так как введенные против Москвы санкции помешали передаче российской стороне турбин «Северного потока» после ремонта.

    «Интер РАО» купила российские активы в сфере машиностроения, которые принадлежали Siemens, включая 65% в СП с «Силовыми машинами» – ООО «Современные технологии газовых турбин». 

    Коментарии (32)
    Эксперт: Применение «грязной бомбы» на Украине ударит по репутации Киева
    Политолог Дудаков: После звонков Шойгу провокация Киева с «грязной бомбой» маловероятна
    		    24 октября 2022, 11:24
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная,
    Анастасия Куликова

    В случае применения Украиной «грязной бомбы» страны Запада попытались бы обвинить в этом Россию. Но после серии телефонных разговоров министра обороны Сергея Шойгу странам Запада никто не поверит, а украинская провокация теперь маловероятна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог-американист Малек Дудаков.

    «Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП). Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.

    «Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.

    Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.

    Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».

    «Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки. Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.

    При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.

    Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».

    Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из ВеликобританииФранции и Турциизаявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».

    Позже пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.

    В понедельник Вашингтон, Лондон и Париж сообщили, что не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом «грязной бомбы».

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    Премьер Саксонии назвал условие возобновления поставок газа из России
    Премьер-министр Саксонии Кречмер: Мы должны снова использовать газ из России

    23 октября 2022, 09:36

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) полагает, что Германии следует возобновить поставки российского газа после урегулирования конфликта на Украине, сообщили СМИ.

    Как заявил Кречмер в интервью газете «Бильд ам зонтаг», опубликованном в воскресенье, Германия нужны долгосрочные контракты на поставки СПГ из Катара и США, а также необходимо разведать и собственные запасы газа в Северном море, передает ТАСС. По его словам, необходимо возобновить использование газа из России после завершения конфликта на Украине.

    Кречмер на вопрос, значил ли это, что «Северный поток» будут отремонтированы после диверсии, ответил, что Германия нуждается в трубном газе, что возможно только при работающих трубопроводах.

    Премьер Саксонии призвал также к совместным дипломатическим усилиям США, ЕС, Китая, Японии и Индии по урегулированию ситуации на Украине». «Эту войну нужно остановить», – подчеркнул он.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей, намерена сократить потребление газа на 20%.

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    Турция попросила отсрочку на часть платежей за российский газ
    Глава Минфина Турции Небати сообщил о просьбе к Газпрому об отсрочке части платежей за газ

    25 октября 2022, 10:04

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что Анкара ждет «хороших новостей» по вопросам отсрочки части платежей за газ из России и возможности скидок на российский газ.

    Как отметил Небати в интервью газете Financial Times, Турция активно требует скидку на большой объем российского газа и попросит Газпром об отсрочке платежа, передает РИА «Новости».

    Ранее Небати заявил, что Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без западного финансирования или страхования.

    Коментарии (18)
    США захотели обеспечить Украину альтернативными источниками энергии
    Кирби заявил о попытках США найти для Украины альтернативные источники энергии на зиму
    		    25 октября 2022, 03:31
    Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США и их союзники пытаются понять, что можно сделать для Украины в вопросе обеспечения альтернативными источниками энергии, учитывая приближение зимы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кроме того, как заявил Кирби, США работают над передачей Киеву систем ПРО и ПВО, способных защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских ракет и БПЛА. Кирби считает, что вооруженные силы Украины не могут «остановить все беспилотники и все ракеты», но демонстрируют «достаточно хорошую работу, нейтрализуя некоторые» из угроз, передает ТАСС.

    По его мнению, удары по инфраструктуре Украины подготавливались Москвой «в течение какого-то времени» и не были прямым ответом на атаку на Крымский мост. Таким образом Россия в том числе пытается помешать украинским военным осуществлять обеспечение, «проводить операции, осуществлять коммуникацию и маневры», считают в Вашингтоне.  

    Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической. Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.

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    МВФ предсказал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году
    МВФ предупредил Европу о риске столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество в 2023 году

    24 октября 2022, 04:27

    Текст: Антон Антонов

    В 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму, говорится в докладе МВФ.

    В базовом прогнозе рассматривают вариант достаточных запасов. Представлен и экстремальный сценарий, который подразумевает аномальные холода и прекращение поставок газа из России. В таком случае Европе придется сократить потребление топлива на 6% – наиболее уязвимые государства потеряют при этом около 3% ВВП к базовому прогнозу, передает РИА «Новости».

    Однако, даже если предстоящую зиму Европа выдержит благодаря «накопленным резервам», весной предстоит восполнить запасы, а при «скромных или полностью отсутствующих» поставках из России это приведет к возвращению рынка «к рекордно высоким ценам», говорится в докладе. Отмечается, что к середине сентября поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу поставки остановлены полностью.

    Подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно. Рост цен на них – «значительный негативный шок для подавляющего большинства домохозяйств, даже в странах, которые в меньшей степени полагаются на нефтегазовый импорт», заявили в МВФ. Инфляция в развитых странах ЕС, по прогнозу МВФ, в 2022 году окажется на уровне 8,3%, в 2023 году – 6,2%. В Восточной Европе МВФ ожидает роста цен на 13,3% и 11,8% (этот прогноз не распространяется на участников конфликтов и Турцию).

    Напомним, сейчас продолжаются поставки российского газа в Европу через Украину, хотя объемы снижены в два с половиной раза: вместо 109 млн кубометров в сутки, прописанных в контракте 2019 года, через украинскую ГТС проходит 42 млн кубометров. Также поставки идут через вторую нитку «Турецкого потока» в Грецию, Венгрию, Сербию и Румынию. Кроме того, Россия продолжает поставлять свой СПГ в Европу.

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    Молдавия объявила о дефиците электроэнергии
    Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил о дефиците электроэнергии в стране с понедельника
    		    23 октября 2022, 22:25
    Фото: Lilly/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    С понедельника Молдавия начнет испытывать дефицит электроэнергии в связи со снижением поставок газа из России, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

    Спыну заявил в Telegram, что с 24 октября в стране «возникнет» дефицит электроэнергии. Он пояснил, что контракты Energocom «не покрывают потребностей с 07.00 до 23.00». При этом Спыну заверил, что сейчас руководство страны не собирается начинать веерные отключения, кабмин намерен продолжить поиск новых поставщиков. Кроме того, по его словам, власти Молдавии выделили дополнительные объемы газа Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье, передает ТАСС.

    На днях власти Молдавии объявили, что «Молдовагаз» получит кредит под залог ГТС страны, это позволит компании рассчитаться с Газпромом. Позднее председатель правления газораспределительной компании Вадим Чебан сообщил, что «Молдовагаз» полностью оплатил текущие поставки газа из России.

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    Эрдоган предложил решить на референдуме вопрос о хиджабах
    Президент Турции предложил вынести на референдум вопрос о ношении женщинами хиджаба

    22 октября 2022, 17:45

    Текст: Вера Басилая

    Вопрос о ношении женщинами хиджаба должен быть вынесен на референдум, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Предложение о свободном ношении хиджаба поднял глава оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган призвал вынести этот вопрос на референдум, передает ТАСС.

    Ранее Эрдоган предлагал закрепить в конституции Турции право женщин носить хиджаб.

    Долгое время в Турции свободное ношение хиджабов было запрещено. В 2010 году хиджаб разрешили носить в университетах, а в 2013 году – и в государственных учреждениях. Инициатором пересмотра отношения к хиджабу стала правящая Партия справедливости и развития.

    Напомним, в городах Ирана прошли массовые волнения после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эту девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения хиджаба. При допросе у нее произошел сердечный приступ, от которого она умерла.

    В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими. Участники беспорядков нападали на полицейских и членов народного ополчения «Басидж», оскверняли Коран, поджигали мечети и здания государственных учреждений, атаковали женщин в хиджабе, поджигали автомобили скорой помощи и АЗС.

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    В Стамбуле сообщили о задержках в досмотре участвующих в зерновой сделке судов
    СКЦ подтвердил задержки экспорта украинского зерна через черноморские проливы

    24 октября 2022, 21:57

    Текст: Валентина Григоренко

    На досмотре судов, участвующих в «черноморской зерновой инициативе», сейчас задержка, очереди на инспекцию дожидаются 113 судов, сообщили в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

    В сообщении говорится, что СКЦ сообщает, что в настоящее время 113 судов зарегистрированы для проверки, тогда как еще 60 ожидают присоединения к черноморской зерновой инициативе в территориальных водах Турции, передает РИА «Новости».

    В заявлении уточнили, что СКЦ обеспокоен тем, что задержки могут привести к сбоям в цепочке поставок и работе портов. Отмечается, что за последние несколько дней СКЦ снова начал регистрировать новые суда для присоединения к инициативе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.

    11 октября Минобороны Турции сообщило, что очередные восемь судов с зерновыми покинули порты Украины в рамках реализации «продуктовой сделки».

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    Эрдоган заявил об отсутствии проблем с российским газом
    Президент Турции Эрдоган заявил, что у Турции не будет проблем с обеспечением газа зимой

    22 октября 2022, 20:49

    Текст: Вера Басилая

    У Турции не будет проблем с обеспечением газа из России зимой, потому что Анкара ведет сбалансированную внешнюю политику в отношении кризиса на Украине, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    По словам президента Турции, сбалансированная политика Турции в отношении кризиса на Украине вызвала одобрение во всем мире. Эрдоган также отметил, что если бы он пошел на поводу критиков, то страна оказалась бы на месте европейцев, которые не знают, как пережить зиму.

    «Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет.Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым в мире связывают надежды», – цитирует ТАСС Эрдогана.

    Ранее Эрдоган заявил, что Европа сможет получать российский газ через хаб в Турции, о создании которого он  договорился с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.

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    Стало известно, когда Эрдоган обсудит зерновую сделку с кабмином
    Телеканал A Haber: Президент Турции Эрдоган обсудит зерновую сделку с кабмином в понедельник

    23 октября 2022, 20:31

    Текст: Ольга Иванова

    В понедельник на заседании кабинета министров президент Турции Тайип Эрдоган обсудит ситуацию с зерновой сделкой, сообщил телеканал A Haber.

    По данным телеканала, в ходе заседания будут затронуты вопросы напряженности между Россией и Украиной, ситуация с зерновым коридором. Также планируется обсудить улучшение отношений с Израилем, провокации Греции в Эгейском море, события, касающиеся сделки F-16 с США, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Анкара не теряет надежды на диалог между лидерами России и Украины, обе стороны несут тяжелые потери.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.

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    Японская Saibu Gas заключила контракт с новым оператором «Сахалина-2»
    Kyodo: Японская Saibu Gas заключила контракт с новым оператором «Сахалина-2»

    25 октября 2022, 13:36

    Текст: Антон Никитин

    Японская энергетическая компания Saibu Gas заключила контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта «Сахалин-2».

    Об этом сообщили источники японского информационного агентства Kyodo.

    Ранее контракты с новым оператором подписали японские Kyushu Electric Power, Tokyo Gas, Tohoku Electric Power, JERA – совместное предприятие Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power, напоминает ТАСС.

    Новый оператор проекта – ООО «Сахалинская энергия» – был зарегистрирован в Южно-Сахалинске 5 августа.

    Между тем в начале октября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому проект «Сахалин-1» получит нового оператора, к которому переходят права и обязанности Exxon Neftegaz Limited.

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    Турция начала свою часть работы по созданию газового хаба
    Минприроды Турции заявило о готовности начать свою часть работ в создании газового хаба

    25 октября 2022, 13:42

    Текст: Александра Юдина

    Достигнуто принципиальное соглашение с Россией о создании в стране газового хаба, турецкая сторона начала выполнять свою часть работы, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез.

    По его словам, работа начата, согласованы связи с Botas (турецкая компания, занимающаяся трубопроводами сырой нефти и природного газа – прим. ВЗГЛЯД), и Epias (турецкая энергетическая биржа – прим. ВЗГЛЯД). Министр подчеркнул, что есть цель стать газовым центром и центром торговли, осталось закончить работы на турецкой стороне, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Европа сможет получать российский газ через хаб в Турции, о создании которого он договорился с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.

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    Песков рассказал о деталях проекта газового хаба в Турции

    25 октября 2022, 14:04

    Текст: Антон Никитин

    Конкретные параметры проекта газового хаба в Турции будут становиться понятными по мере прояснения перспектив сбыта голубого топлива, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Детали проекта прорабатываются, отметил представитель Кремля. По мере того, как «очень важная часть», связанная со сбытом газа, будет проясняться, уже будут становиться понятными очертания этого хаба, передает ТАСС слова Пескова.

    Он напомнил при этом, что заинтересованность России и Турции в создании газового хаба на турецкой территории была акцентирована на недавней встрече в Астане президентов двух стран – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Турция в настоящий момент является одним из крупнейших получателей российского газа, отметил Песков. По его словам, с Турцией Россию связывает сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем «Турецкий поток», которая имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости.

    Также представитель Кремля сказал, что вопросы поставок газа находятся на повестке дня контактов на высшем и рабочем уровне между Россией и Турцией.

    Он добавил, что «Турция занимает позицию, отличную от стран коллективного Запада, Турция сохраняет возможность для использования своих посреднических услуг, Турция следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений с нашей страной». «Она не присоединилась к санкционным упражнениям коллективного Запада и в этом плане она выгодно отличается как для самого турецкого народа, так и с точки зрения наших двусторонних отношений», – подчеркнул пресс-секретарь.

    Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто. По его словам, турецкая сторона начала выполнять свою часть работы.

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