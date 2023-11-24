Путин предложил Совбезу обсудить работу российских загранучреждений

Путин назвал основные критерии Национальной стратегии развития искусственного интеллекта

Tекст: Валерия Городецкая

«С учетом стремительного роста технологий в этот документ будет внесен ряд существенных изменений, конкретизированы цели и задачи. Прежде всего речь о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей», – сказал Путин, его слова приводит сайт Кремля.

В первую очередь Путин предложил разработать механизм для обеспечения доступа российских ученых, которые занимаются научной и практической деятельностью в области ИИ, к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам.

Он также поручил нарастить действующие мощности российских суперкомпьютеров. «Это критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта», – подчеркнул президент.

«Третье. Нужно существенно расширить подготовку кадров, сильнейших ученых-разработчиков. Такую задачу необходимо ставить перед лидером первого рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Это Высшая школа экономики, МФТИ, ИТМО, Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты, а также Сколтех», – продолжил Путин. Расширить программы магистратуры и аспирантуры, а также увеличить прием студентов на базовые программы в области ИИ предлагается уже к 1 сентября следующего года.

Путин заявил о готовности российских властей к дополнительному финансированию исследований и разработки в сфере применения генеративного ИИ и больших языковых моделей. При этом на ведущие российские компании предлагается возложить обязательства по софинансированию таких работ и тестированию.

«Отмечу, что Россия сейчас входит в число тех немногих, кстати говоря, стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели. Это разработки «Сбера», сейчас только тоже говорили об этом, – GigaChat и Kandinsky, а также «Яндекс» – это YandexGPT и «Шедеврум», – подчеркнул российский лидер.

Следует укреплять конкурентное преимущество в сфере ИИ для повышения эффективности работы сотрудников медицинской сферы, сферы образования, строительной сферы, агрономов, работников промышленности, транспорта, госуправления и многих других, отметил Путин.

«В этой связи предлагаю подумать о разработке на основе генеративного искусственного интеллекта больших отраслевых моделей, предложить механизмы их практического внедрения, чтобы существенно повысить производительность труда, а значит, и заработные платы в ключевых областях отечественной экономики», – сказал президент.

Для ускорения этого процесса Путин поручил сформировать специальную образовательную программу по теории, практике разработки и применения ИИ с акцентом на большие языковые и генеративные модели. Он подчеркнул, что обучение по этой программе должно начаться уже в первом квартале следующего года.

«Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений. И безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей и решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования», – заключил Путин.