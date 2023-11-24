  • Новость часаБаку и Ереван обсудили обмен анклавами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда
    Искусственный интеллект сочинил для Путина новогоднюю сказку
    Экс-президент Армении: ОДКБ не для того, чтобы вместо тебя воевать
    На певца Шарлота завели три уголовных дела
    Путин: Искусственный интеллект не заменит медработника или учителя
    Путин назвал критерии Национальной стратегии развития искусственного интеллекта
    Президенту Литвы направили ходатайство о лишении балерины Лиепы гражданства
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    Главу Ленинского городского округа Подмосковья подозревают в махинациях с землей
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    38 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    12 комментариев
    24 ноября 2023, 20:37

    Путин предложил Совбезу обсудить работу российских загранучреждений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности страны в пятницу предложил обсудить работу российских загранучреждений.

    «Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности», – сказал глава государства, открывая совещание, передает ТАСС.

    Российский лидер также предложил поговорить о взаимодействии с ближайшими соседями на постсоветском пространстве. С докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.

    На прошлой неделе Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий.

    23 ноября 2023, 21:24
    Путин наградил орденами Мужества сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
    Путин наградил орденами Мужества сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Семь сотрудников госпредприятия «Черноморнефтегаз» награждены орденами Мужества посмертно по указу президента России Владимира Путина за проявленную отвагу при исполнении долга.

    Наград удостоены оператор по исследованию скважин Олег Гуреев, мастер по исследованию скважин Станислав Калязин, машинисты двигателей Сергей Клюка и Александр Морозов, операторы по добыче нефти и газа Игорь Кудым и Евгений Ширманов, повар Денис Скворцов, передает ТАСС.

    Напомним, в конце июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Тогда три человека пострадали, семь пропали без вести.

    Коментарии (2)
    24 ноября 2023, 16:24
    Путин поручил увеличить мощности российских суперкомпьютеров
    Путин поручил увеличить мощности российских суперкомпьютеров
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе конференции по искусственному интеллекту (ИИ) заявил о необходимости нарастить мощности российских суперкомпьютеров.

    «Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок», – сказал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что это необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта.

    Кроме того, глава государства поручил создать механизм для обеспечения доступа российских ученых, занимающихся научной и практической деятельностью в области ИИ, к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам.

    Ранее Путин назвал внедрение ИИ новой главой в человеческой истории.

    Коментарии (27)
    24 ноября 2023, 16:02
    Искусственный интеллект сочинил для Путина новогоднюю сказку
    Искусственный интеллект сочинил для Путина новогоднюю сказку
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетил выставку в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». На одном из стендов для главы государства ИИ сочинил новогоднюю сказку про Деда Мороза и Снегурочку.

    Конференция и выставка проходят в столичном Центре международной торговли. На выставке Путину рассказали о достижениях ИИ в различных сферах. В частности, ИИ способен создавать видео- и аудиоизображение, сочинять рассказы, сказки, обучать школьников, писать картины и выдвигать гипотезы в рамках научных исследований, передает ТАСС.

    На одном из стендов Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку. ИИ рассказал историю про тушение огня в избушке Деда Мороза и Снегурочки, а также про волшебника-МЧС.

    Глава государства также осмотрел стенды «Революция в генеративном искусственном интеллекте», «Модальность: текст», «Модальность: изображение/видео» и другие.

    Конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, внедрению ИИ в развитие науки, бизнеса и общества.

    На ваш взгляд
    Когда уместно ставить новогоднюю елку?





    Результаты


    Коментарии (12)
    24 ноября 2023, 15:52
    Путин: Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя
    Путин: Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Технологии искусственного интеллекта не способны заменить живых специалистов, но могут стать для них хорошим подспорьем, уверен президент России Владимир Путин.

    «Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», – заявил глава государства на конференции по искусственному интеллекту, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве представили нейросетевую модель «Сбера» GigaChat. Представитель Кремля с помощью этой технологии «примерил» лицо Илона Маска.

    В ноябре Росздравнадзор приостановил использование медизделия с ИИ Botkin.AI. Руководитель экспертного совета ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) Глеб Кузнецов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил провал искусственного интеллекта в медицине.

    Коментарии (39)
    24 ноября 2023, 16:48
    Путин обвинил ряд зарубежных поисковых систем в отмене русской культуры

    Путин: Некоторые западные поисковые системы работают ангажировано, «отменяя русскую» культуру

    Путин обвинил ряд зарубежных поисковых систем в отмене русской культуры
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд западных поисковых систем работает избирательно и ангажировано, игнорируя и «отменяя» российскую культуру, заявил глава государства Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту (ИИ).

    «Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы, как и некоторые генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой – просто игнорируют и «отменяют» российскую культуру», – передает его слова ТАСС.

    Путин также отметил, что традиционные ценности и культура должны быть основой безопасного развития современных технологий.

    «Конечно, нужно следить за тем, чтобы обеспечить безопасность, разумность создания и применения таких технологий (искусственного интеллекта – прим. ВЗГЛЯД), и опорой здесь должна служить, в том числе и прежде всего, традиционная культура. Она самый естественный этический регулятор технологического прогресса», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал внедрение ИИ новой главой в человеческой истории.

    Коментарии (4)
    24 ноября 2023, 17:59
    Путин назвал основные критерии Национальной стратегии развития искусственного интеллекта
    Путин назвал основные критерии Национальной стратегии развития искусственного интеллекта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе конференции по искусственному интеллекту в пятницу анонсировал утверждение новой редакции Стратегии развития ИИ в России и рассказал о ее основных критериях.

    «С учетом стремительного роста технологий в этот документ будет внесен ряд существенных изменений, конкретизированы цели и задачи. Прежде всего речь о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей», – сказал Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    В первую очередь Путин предложил разработать механизм для обеспечения доступа российских ученых, которые занимаются научной и практической деятельностью в области ИИ, к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам.

    Он также поручил нарастить действующие мощности российских суперкомпьютеров. «Это критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта», – подчеркнул президент.

    «Третье. Нужно существенно расширить подготовку кадров, сильнейших ученых-разработчиков. Такую задачу необходимо ставить перед лидером первого рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Это Высшая школа экономики, МФТИ, ИТМО, Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты, а также Сколтех», – продолжил Путин. Расширить программы магистратуры и аспирантуры, а также увеличить прием студентов на базовые программы в области ИИ предлагается уже к 1 сентября следующего года.

    Путин заявил о готовности российских властей к дополнительному финансированию исследований и разработки в сфере применения генеративного ИИ и больших языковых моделей. При этом на ведущие российские компании предлагается возложить обязательства по софинансированию таких работ и тестированию.

    «Отмечу, что Россия сейчас входит в число тех немногих, кстати говоря, стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели. Это разработки «Сбера», сейчас только тоже говорили об этом, – GigaChat и Kandinsky, а также «Яндекс» – это YandexGPT и «Шедеврум», – подчеркнул российский лидер.

    Следует укреплять конкурентное преимущество в сфере ИИ для повышения эффективности работы сотрудников медицинской сферы, сферы образования, строительной сферы, агрономов, работников промышленности, транспорта, госуправления и многих других, отметил Путин.

    «В этой связи предлагаю подумать о разработке на основе генеративного искусственного интеллекта больших отраслевых моделей, предложить механизмы их практического внедрения, чтобы существенно повысить производительность труда, а значит, и заработные платы в ключевых областях отечественной экономики», – сказал президент.

    Для ускорения этого процесса Путин поручил сформировать специальную образовательную программу по теории, практике разработки и применения ИИ с акцентом на большие языковые и генеративные модели. Он подчеркнул, что обучение по этой программе должно начаться уже в первом квартале следующего года.

    «Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений. И безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей и решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования», – заключил Путин.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2023, 17:20
    Путин пошутил про замену Грефа искусственным интеллектом

    Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке

    Путин пошутил про замену Грефа искусственным интеллектом
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф сам себе копает яму, развивая в компании решения на основе ИИ по автоматизации работы высшего менеджмента.

    Главный исследователь данных в блоке «Стратегия и развитие» Сбербанка Виктория Дочкина рассказала президенту, что недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на основе ИИ считалась недостижимой, а теперь это становится реальностью.

    «Ваша работа не приведет к увольнению?» – спросил Путин, показывая на Грефа. «Копаешь сам себе», – пошутил президент.

    Также президент ознакомился с возможностями ИИ по генерации речи и музыки.

    Ранее президент России заявил о необходимости нарастить мощности российских суперкомпьютеров.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2023, 14:55
    Путин прибыл на выставку разработок ИИ в рамках конференции AI Journey

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин приехал на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках конференции AI Journey в Москве.

    Глава государства примет участие в пленарном заседании конференции под названием «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает РИА «Новости».

    Конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, внедрению ИИ в развитие науки, бизнеса и общества.

    В рамках конференции выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.

    Коментарии (2)
    24 ноября 2023, 13:38
    Путин и Лукашенко провели переговоры по пути в аэропорт Минска

    Песков: Путин и Лукашенко в четверг провели переговоры по пути в аэропорт Минска

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после завершения саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели двусторонние переговоры в четверг по дороге в аэропорт Минска, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил, что состоялась полноценная двусторонняя беседа, передает ТАСС.

    Напомним, Путин накануне принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. В ходе саммита он, в частности, сообщил, что страны – члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки, а также развивали контакты с ШОС и СНГ.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2023, 17:04
    Путин назвал монополию западных платформ в сфере ИИ в России опасной
    Путин назвал монополию западных платформ в сфере ИИ в России опасной
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Монопольное доминирование в России разработанных на Западе технологических систем недопустимо и опасно, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, необходимо привлечь специалистов в России, в том числе в гуманитарной сфере, для разработки надежных и безопасных технологий в этой отрасли, передает ТАСС.

    «Монопольное доминирование подобных (западных – прим. ВЗГЛЯД) чужих разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо», – заявил Путин и подчеркнул: «Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надежных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта».

    Путин привел в пример сотрудничество институтов Российской академии наук и «Яндекса», подготовивших Национальный корпус русского языка. Президент заявил о необходимости того, чтобы органы власти всех уровней, библиотеки и архивы помогали созданию набора данных ИИ, а эти данные предоставлялись оперативно и в полном объеме.

    Ранее Путин назвал невозможным запрет развития искусственного интеллекта.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2023, 15:57
    Путин рассказал о влиянии ИИ на доходы граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Повсеместное внедрение автоматизации и технологий искусственного интеллекта позволит создать опережающий рост доходов граждан, считает президент России Владимир Путин.

    В ходе выступления на конференции по искусственному интеллекту Путин отметил, что автоматизация и внедрение ИИ является ресурсом для укрепления научного, образовательного, технологического и производственного потенциала, передает ТАСС.

    «Это и одно из важнейших условий опережающего роста доходов граждан, формирования в России экономики высоких заработных плат, повышения качества жизни людей как главной цели нашего развития», – сказал российский лидер.

    В пятницу президент России Владимир Путин прибыл на выставку разработок ИИ в рамках конференции AI Journey.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2023, 16:32
    Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России
    Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Общие усилия в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ) уже приносят результаты, человечество начинает новую главу своего существования, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Во многом здесь, на этой площадке, мы вместе формулировали системную программу в сфере искусственного интеллекта, и наши общие усилия уже приносят определенный результат. Так, за последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в полтора раза расширили использование решений в области искусственного интеллекта», – сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey, передает РИА «Новости».

    Президент привел в пример использование ИИ в компании «Газпром», которая смогла сократить затраты на обустройство скважин и решить проблемы логистики.

    «Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение, во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования. Это, на мой взгляд, совершенно очевидные вещи», – добавил президент.

    Ранее на выставке ИИ сочинил для Путина сказку про Новый год.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2023, 16:10
    Путин назвал внедрение ИИ новой главой в человеческой истории

    Tекст: Валерия Городецкая

    С интеграцией искусственного интеллекта во все сферы жизни начинается новая глава в истории человечества, заявил президент России Владимир Путин.

    «Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования. Это очевидные вещи», – сказал российский лидер в ходе выступления на конференции по искусственному интеллекту, передает ТАСС.

    Путин также анонсировал утверждение новой редакции Стратегии развития ИИ в России. По словам президента, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

    Ранее Путин рассказал о влиянии ИИ на доходы граждан.

    Коментарии (12)
    24 ноября 2023, 13:51
    Анонсировано участие Путина в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

    В Кремле анонсировали участие Путина в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сегодня примет участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Также в пятницу, 24 ноября, Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков анонсировал в декабре встречу президента с членами Совета по правам человека (СПЧ). О точных сроках и участниках встречи Кремль сообщил дополнительно.

    Ранее Путин анонсировал на декабрь заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ, оно пройдет в Санкт-Петербурге.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2023, 17:12
    Путин призвал строить многополярный технологический мир будущего
    Путин призвал строить многополярный технологический мир будущего
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Технологический мир будущего должен быть многополярным и основываться на взаимовыгодном сотрудничестве, заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции по искусственному интеллекту.

    «Глубоко убежден, что технологический мир будущего должен быть многополярным, мы должны строить его вместе на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Мы так и намерены поступать», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин поручил расширить подготовку кадров в сфере развития ИИ.

    Коментарии (0)
    Главное
    Песков назвал чушью слухи о строительстве тоннеля под Крымским мостом
    Первая группа освобожденных ХАМАС заложников выехала в Египет
    Путин обвинил ряд зарубежных поисковых систем в отмене русской культуры
    Пашинян объявил о реформе армянской армии по швейцарской модели
    Bild: США и ФРГ подталкивают Киев к переговорам с Москвой
    Поражены пункты размещения «Азова» и «Иностранного легиона»
    Кононенко раскритиковал «эпидемию доносов» в сфере культуры

    Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара

    В России на полгода запрещают экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон. Цены на эти важные продукты питания пока растут в рамках инфляции. Однако правительство не стало дожидаться, когда хлеб резко подорожает, и решило действовать упреждающе. Почему возник риск удорожания хлеба? Подробности

    Перейти в раздел

    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях

    «Сложная, но контролируемая ситуация». Так главком ВСУ Валерий Залужный описал происходящее прямо сейчас на линии соприкосновения российских и украинских войск. Что именно имел в виду украинский военачальник и на каких направлениях Россия оказывает наибольшее давление на ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Погромы в Дублине обострили миграционный кризис в Европе

    В Дублине прошла массовая акция протеста, вызванная нападением мигранта на троих детей у католической школы. Это произошло на фоне роста популярности правых сил в Европе, где тысячи граждан стран ЕС все чаще голосуют за антимигрантские партии. Как произошедшее в Дублине отразится на самой Ирландии и что подобные протесты сулят остальной Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Голландцы ударили по Евросоюзу

      Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала тяжелым ударом для Брюсселя: теперь будут проблемы. Они не только в том, что Вилдерс противник Украины и ислама, но и в том, что евроскептики победили в стране, с которой началась идея единой Европы в ее идеалистическом виде.

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............