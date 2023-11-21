Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.5 комментариев
Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР
В результате украинского обстрела населенного пункта Кумачово в ДНР погибла актриса и режиссер Полина Меньших
Вооруженные силы Украины в воскресенье обстреляли населенный пункт Кумачово в ДНР, в результате обстрела погибла актриса и театральный режиссер Полина Меньших, сообщили в оперативных службах.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в Telegram, что обстрел велся с украинских позиций у Елизаветовки из РСЗО HIMARS. Ракеты М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная) по Кумачово выпустила 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада ВСУ, которой командует полковник Дмитрий Храпач.
Петербургский театр-студия «Портал», где Меньших поставила один из мюзиклов, сообщил, что актриса «погибла… на выступлении в Донбассе в результате обстрела», передает РИА «Новости».
Полина Меньших – хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis (2001–2016), передает ТАСС.
Напомним, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России.