Победителями проекта «Пишем будущее» в ДНР стали 46 участников

В ходе финальных состязаний, сильнейшие участники второго сезона проекта выполняли задания по трем образовательным модулям, направленным не только на проверку уровня индивидуальных знаний, но и на способность командной работы и взаимодействия. В рамках первого блока, деловой игры «Карьерные траектории», разработанной Академией ПСБ, финалисты могли построить образовательную или карьерную траекторию. «Мастерская гражданской активности», второй модуль состязаний, давал возможность финалистам сконструировать социальный проект, направленный на решение кейсов, предоставленных Министерством молодежной политики Донецкой народной республики.

В рамках заключительного блока соревнований, финалисты в городах проходили индивидуальное тестирование от программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Закрытие проекта «Пишем будущее» в Донецкой Народной Республике состоялось в городе Мариуполь. «Сегодня в Мариуполе настоящий праздник молодости, задора и энергии – второй финал проекта «Пишем Будущее» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для ребят из Донецкой Народной Республики. Примечательно, что он состоялся в мариупольской школе №7, восстановленной в рамках масштабной реконструкции, которую проводит Российская Федерация в столице Приазовья. Немного жаль, что события проекта «Пишем Будущее» в этом году подходят к своему завершению», – отметил глава ДНР Денис Пушилин.

«Этот конкурс действительно дарит нашим ребятам не только положительные эмоции, возможность найти новых друзей, единомышленников, получить памятные призы, поездки, какие-то дополнительные возможности для своего развития. Но он показывает и нам, взрослым, что мы идем в правильном направлении, что с приходом России наконец-то стало возможным то, за что мы боролись все эти годы – счастье наших детей, что они могут мечтать и воплощать свои мечты в жизнь!» – добавил Пушилин.

«Мариуполь становится важной точкой для работы президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сюда стабильно приезжают представители и выпускники проектов, конкурсов и олимпиад, обмениваются опытом с профессиональными сообществами Мариуполя, помогают советом, делятся передовыми практиками», – рассказал руководитель отдела реализации специальных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Варяница.

Проект «Пишем Будущее» президентской платформы «Россия – страна возможностей» был создан для того, чтобы поддержать реализацию творческого потенциала школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также создать возможности для личностного, духовного и профессионального развития.