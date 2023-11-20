Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних

Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО

Военный эксперт Артамонов: С помощью РБК-500 можно выполнять большое количество боевых задач

Tекст: Олег Исайченко

«РБК-500 обладает широким спектром модификаций, поэтому за счет использования бомбы можно выполнять большое количество боевых задач. Речь идет о возможности выжигания окопов противника, уничтожения укреплений и даже поражения бронетехники», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

«В самом боеприпасе содержится менее 20 суббоеприпасов, чего мало для массовой ликвидации личной силы противника. Однако перед нами и не стоит такой задачи. Руководство российской армии по-прежнему придерживается принципа гуманности ведения боев», – добавляет спикер.

«ВСУ же совместно с западными странами полностью лишены этого понимания. Кассетные боеприпасы они применяют крайне агрессивно, лишь умножая число жертв среди мирного населения Донбасса. Злополучные «лепестки» стали причиной гибели десятков людей», – уточняет он.

Резюмируя, Артамонов выразил уверенность в том, что решение об использовании РБК-500 было принято для того, чтобы максимально подготовить почву для российского наступления. По его словам, значительное уменьшение количества бронетехники противника и ликвидация укреплений станет одним из столпов успеха российского продвижения.

Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Воин DV», заметно, как на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. Затем над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

Напомним, в июле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва, понимая угрозу, которую несет данный вид вооружений, сознательно воздерживалась от его использования. Тем не менее он отметил, что в случае передачи западными странами кассетных бомб, РФ оставляет за собой право запуска аналогичных средств поражения.

Глава военного ведомства подчеркивал, что у России имеются кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские». Он также уточнил, что ни Москва, ни Вашингтон не присоединялись к Конвенции по данному типу боеприпасов.

Напомним, РБК-500 поступила на вооружение советских ВВС еще в 1987 году. Об этом пишет «Российская газета». В одну кассету помещается 15 противотанковых суббоеприпасов «Мотив-3», каждый из которых способен в полете выискивать необходимую цель в радиусе 100 метров с помощью инфракрасного датчика. Доставляется бомба с самолетов или путем запуска с РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С».