Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.6 комментариев
Нарышкин заявил о планах Запада организовать теракты в ЦАР и Мали
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы нацеливают террористические группы на совершение терактов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Мали.
«У нас есть достоверная информация, что западные спецслужбы ведут работу с местными террористическими группировками, нацеливая их на совершение терактов и диверсий против объектов инфраструктуры на территории Мали и Центрально-Африканской Республики», – заявил Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ, его слова приводит пресс-бюро СВР, передает ТАСС.
Также Нарышкин заявил, что администрация президента США Джо Байдена хочет помешать наметившейся позитивной динамике вокруг и внутри Сирии. По словам главы СВР России, Вашингтон «усиливает подпитку лояльных США экстремистских курдских и арабских формирований» и ведет работу по дестабилизации обстановки, «в том числе через возможности ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России)».
«Джихадистам передается информация о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных», – отметил Нарышкин.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об усилении вмешательства США в дела Словакии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ