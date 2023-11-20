Роскомнадзор решил блокировать пиратские ресурсы за ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор собрался блокировать пиратские ресурсы за ЛГБТ-пропаганду в видео

Tекст: Ольга Никитина

Передачу массива ссылок на пиратские ресурсы, где распространяются в том числе материалы с ЛГБТ-пропагандой, обеспечит Медиа-коммуникационный союз, говорится в заявлении ведомства. По итогам проведенного анализа, в случае выявления противоправного контента, ресурсы будут внесены в Единый реестр запрещенных материалов, доступ к ним будет ограничен, передает ТАСС.

Как писали ранее «Ведомости», Роскомнадзор, Медиа-коммуникационный союз (МКС) и правообладатели – участники антипиратского меморандума пришли к договоренности о механизме блокировки пиратских ресурсов, размещающих контент с ЛГБТ-пропагандой.

В МКС заявили ТАСС, что эффективность борьбы с пиратскими ресурсами будет повышена благодаря использованию накопленной базы ссылок на нелегально размещенный аудиовизуальный контент.

Ранее Министерство юстиции через суд потребовало признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретить на территории России.