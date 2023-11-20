Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.4 комментария
Роскомнадзор решил блокировать пиратские ресурсы за ЛГБТ-пропаганду
Роскомнадзор собрался блокировать пиратские ресурсы за ЛГБТ-пропаганду в видео
Роскомнадзор намерен проверять пиратские ресурсы, которые распространяют видеоконтент с пропагандой ЛГБТ, и блокировать их, сообщили в пресс-службе РКН.
Передачу массива ссылок на пиратские ресурсы, где распространяются в том числе материалы с ЛГБТ-пропагандой, обеспечит Медиа-коммуникационный союз, говорится в заявлении ведомства. По итогам проведенного анализа, в случае выявления противоправного контента, ресурсы будут внесены в Единый реестр запрещенных материалов, доступ к ним будет ограничен, передает ТАСС.
Как писали ранее «Ведомости», Роскомнадзор, Медиа-коммуникационный союз (МКС) и правообладатели – участники антипиратского меморандума пришли к договоренности о механизме блокировки пиратских ресурсов, размещающих контент с ЛГБТ-пропагандой.
В МКС заявили ТАСС, что эффективность борьбы с пиратскими ресурсами будет повышена благодаря использованию накопленной базы ссылок на нелегально размещенный аудиовизуальный контент.
Ранее Министерство юстиции через суд потребовало признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретить на территории России.