В Японии испугались последствий санкций против России

Nihon Keizai: Япония может лишиться важных ресурсов из-за санкций против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Япония находится в сложном положении, так как разработка ресурсов – это одна из главных энергетических проблем. Он добавил, что для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос, передает РИА «Новости».

Как отметил Тамаи, Токио уже понес убытки после того, как производство автомобилей пришлось приостановить и свернуть из-за санкций против Москвы, в результате которых был потерян один из рынков сбыта японских легковых машин.

Как подчеркнул профессор, если страна из-за санкций прекратит свое участие в разработке месторождений природного газа в Сахалинской области («Сахалин-2») и на полуострове Ямал, выходящем к Северному Ледовитому океану, то это серьезно повлияет на Японию.

С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков. Кроме того, Токио ввел запрет на экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.

Ранее глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что участие Японии в энергетических проектах на Сахалине необходимо для обеспечения энергетической безопасности страны.

Напомним, Япония исключила «Сахалин-1,2» и «Арктик СПГ – 2» из санкций.