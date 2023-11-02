Россиянам напомнили даты новогодних каникул

Новогодние выходные в 2024 году в России продлятся десять дней

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, в соответствии с частью 1 статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1–8 января являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации, таким образом, продолжительность «новогоднего отдыха» составит 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что по ТК России при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января.

Нечаева напомнила, что выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. Согласно постановлению правительства России «О переносе выходных дней в 2024 году», выходной день с субботы 6 января переносится на 10 мая, а с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря 2024 года.

Ранее в АТОР рассказали, что отдых в России на ноябрьские праздники подорожал до 15%.