В Израиле заявили, что ХАМАС столкнется с «мощью» ЦАХАЛ на юге Газы

Министр обороны Израиля Галант: ХАМАС на юге Газы столкнется с мощью ЦАХАЛ

Tекст: Валентина Григоренко

Галант в телеобращении к нации рассказал о начале второго этапа наземной операции, в рамках которого израильская армия начала маневры на востоке сектора Газа. По его словам, до этого времени наземные силы действовали преимущественно на севере и на западе города, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ежедневно количество мест для укрытия террористов ХАМАС сокращается, и те, кто были на западе Газы, уже осознали «смертоносную мощь ЦАХАЛ». А те, кто находятся на востоке города, по его словам, познают всю мощь сегодня или в ближайшие дни, а также, находящиеся в южной части города тоже скоро с этим столкнуться.

Министр обороны также отметил, что ХАМАС понес серьезные потери в живой силе, а его инфраструктуре нанесен значительный ущерб.

Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах палестинского анклава.

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