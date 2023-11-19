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В Израиле заявили, что ХАМАС столкнется с «мощью» ЦАХАЛ на юге Газы
Министр обороны Израиля Галант: ХАМАС на юге Газы столкнется с мощью ЦАХАЛ
У палестинского радикального движения ХАМАС остается все меньше убежищ в секторе Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доберется до них и на юге анклава, заявил министр обороны Йоав Галант.
Галант в телеобращении к нации рассказал о начале второго этапа наземной операции, в рамках которого израильская армия начала маневры на востоке сектора Газа. По его словам, до этого времени наземные силы действовали преимущественно на севере и на западе города, передает РИА «Новости».
Он отметил, что ежедневно количество мест для укрытия террористов ХАМАС сокращается, и те, кто были на западе Газы, уже осознали «смертоносную мощь ЦАХАЛ». А те, кто находятся на востоке города, по его словам, познают всю мощь сегодня или в ближайшие дни, а также, находящиеся в южной части города тоже скоро с этим столкнуться.
Министр обороны также отметил, что ХАМАС понес серьезные потери в живой силе, а его инфраструктуре нанесен значительный ущерб.
Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах палестинского анклава.