У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?8 комментариев
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет у ТЦ в Донецке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет у ТЦ в Донецке, трое ранены
Из-за сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета возле торгового центра «Галактика» в Донецке три человека получили ранения, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
В своем Telegram-канале Кулемзин написал, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Петровском районе возле торгового центра «Галактика» ранены двое мужчин и женщина.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ начали наносить удары по трассе Ясиноватая – Горловка, где ездят гражданские автомобили.