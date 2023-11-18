ВСУ сбросили взрывоопасный предмет у ТЦ в Донецке

У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ

Минобороны заявило об обнаружении морских беспилотников и десанта ВСУ в Черном море

Tекст: Борис Инсаров

В Telegram-канале военного ведомства говорится, что несколько украинских беспилотников и быстроходный катер «Виллард» с десантом на борту были обнаружены в юго-западной части акватории моря.

«Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», – уточнили в Минобороны.

Ранее в эту пятницу сообщалось, что российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с несколькими командирами под Донецком. За день до этого на Херсонском направлении были уничтожены пять десантных лодок ВСУ.



