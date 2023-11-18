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    47 комментариев
    18 ноября 2023, 15:40

    МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России

    МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России Йиржи Чистецки

    МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Временный поверенный в делах Чехии в России Йиржи Чистецки был вызван в МИД, сообщили в российском ведомстве.

    На сайте МИД указано, что дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список, «замораживании» активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии.

    Также временному поверенному сообщили, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России.

    Напомним, Чехия внесла в санкционный список российское ФГУП «Госзагрансобственность», которое входит в структуру Управления делами президента России и управляет в республике многими объектами недвижимости в российской собственности.

    В Кремле в ответ заявили, что посмотрят, какая собственность есть у Чехии в России.

    17 ноября 2023, 20:19
    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ

    Минобороны заявило об обнаружении морских беспилотников и десанта ВСУ в Черном море

    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства говорится, что несколько украинских беспилотников и быстроходный катер «Виллард» с десантом на борту были обнаружены в юго-западной части акватории моря.

    «Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», – уточнили в Минобороны.

    Ранее в эту пятницу сообщалось, что российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с несколькими командирами под Донецком. За день до этого на Херсонском направлении были уничтожены пять десантных лодок ВСУ.


    Коментарии (27)
    17 ноября 2023, 16:52
    Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши

    INTERIA Biznes: Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши

    Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие беженцы с Украины начали уезжать из Польши, они переселяются в Германию или возвращаются на родину, пишет INTERIA Biznes.

    Германия становится основным местом проживания беженцев, из порядка 4,2 млн находящихся в Евросоюзе украинцев в Германии проживают 1,1 млн, отмечает портал INTERIA Biznes, передает РИА «Новости». В то же время в Польше официально проживает 958 тыс. беженцев с Украины и их число продолжает уменьшаться.

    Отмечается, что сейчас украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий. Они имеют право на работу и социальные выплаты, а также на помощь в оплате жилья, бесплатное медобслуживание и страхование авто.

    Ранее замминистра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что проживающих и работающих в стране беженцев с Украины обяжут оплачивать свое жилье.

    В сентябре в Польше закрыли центр поддержки украинских беженцев.

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    17 ноября 2023, 19:28
    Путин дал совет эмоционально высказывавшимся об СВО артистам
    Путин дал совет эмоционально высказывавшимся об СВО артистам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, говоря о звездах, эмоционально высказывавшихся о российской спецоперации на Украине, посоветовал артистам предварительно анализировать свои слова.

    «Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», – сказал российский лидер на международном культурном форуме в Петербурге, комментируя возвращение в Россию артистов, допустивших эмоциональные оценки по теме СВО, передает ТАСС.

    «Я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит. И, конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу – а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее, — то это одна история», – сказал президент.

    «Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации, – это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать: это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной. Или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», – подчеркнул глава государства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что россияне смогут принять соотечественников, которые после отъезда «разинули рот» и стали «ругать свою Родину».

    Коментарии (55)
    18 ноября 2023, 02:29
    Покинувший одесский порт зерновоз налетел на морскую мину

    Балкер Georgia S с грузом зерна налетел на морскую мину после выхода из порта в Одесской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Зерновоз Georgia S, который вышел с грузом зерна из порта Южный в Одесской области Украины, налетел на морскую мину, сообщают украинские СМИ.

    Инцидент произошел в четверг. Судно под флагом Либерии получило легкие повреждения. Сейчас оно находится в порту Констанца (Румыния).

    10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них.  В сообщении ВМС Украина признавала, что на протяжении всех маршрутов сохраняется минная опасность.

    Коментарии (14)
    18 ноября 2023, 10:33
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    @ t.me/batalyon_vostok

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель», рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

    В зону СВО отправили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 изделий. В бюро отметили, что готовы расширить их производство, потому что пока изготавливают 20 изделий в месяц, передает ТАСС.    

    Военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппаратом удобно управлять именно при пикировании, он отличается устойчивостью и легкостью.

    Платформа «Скальпель» стала недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Но у «Скальпеля», помимо цены, есть еще одно преимущество, речь идет о камере системы захвата целей.

    Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.

    Коментарии (12)
    17 ноября 2023, 20:50
    В центре Москвы возле банка произошла стрельба, похищены 300 млн рублей
    В центре Москвы возле банка произошла стрельба, похищены 300 млн рублей
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Очевидцы сообщают, что в центре Москвы была слышна стрельба у одного из банков.

    Прозвучало около восьми выстрелов. По предварительным данным, погиб один человек, передает РЕН ТВ.

    Двое вооруженных мужчин забрали около 300 млн рублей и скрылись на автомобиле, начаты поиски злоумышленников, передает РИА «Новости».

    В ГУ МВД Москвы сообщили, что пострадавшими стали курьеры, у которых похитили сумку с деньгами. Произошел инцидент около 19:30 мск на улице Пресненский вал.

    Ранее сообщалось, что на станции метро «Рязанский Проспект» в Москве произошла стрельба.


    Коментарии (27)
    17 ноября 2023, 21:32
    Актрису Яну Троянову включили в список иноагентов

    Минюст России внес в список иноагентов актрису Яну Троянову

    Актрису Яну Троянову включили в список иноагентов
    @ Aleksandr Mamaev/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, в число которых попала исполнительница главной роли сериала «Ольга» Яна Троянова.

    В обновленный список иноагентов Минюста попали актриса Яна Троянова, бывший главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, основатель проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григорий Свердлин, а также политолог Александр Морозов и блогер Марат Никандров.

    Кроме того, в реестр иноагентов включены издание The Moscow Times и владелец VPN-сервиса HideMyName Hidemy.network Ltd.

    Ранее министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского и Андрея Солдатова.

    Коментарии (33)
    18 ноября 2023, 12:19
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине

    СМИ потребовали признать участников группы «Би-2» спонсорами терроризма

    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Соответствующая просьба поступила в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры.

    Так, в Telegram-канал Shot появилась публикация с просьбой «наказать музыкантов за измену», инициатива поступила сразу в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры, передает телеканал 360.

    Кроме того, в группе «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с призывом признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, а также запретить трансляцию их песен на радио и других площадках.

    Уточняется, что участники общественного движения «Зов народа» указали на то, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне».

    Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию. Кроме того, 51-летний Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта.

    Коментарии (27)
    18 ноября 2023, 07:50
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Тревога также действовала в Киеве, Киевской, Волынской, Житомирской, Ровненской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы прогремели в Киеве и в Хмельницкой области Украины. Накануне взрывы произошли в Одесской и Хмельницкой областях.

    Коментарии (8)
    17 ноября 2023, 19:36
    Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться

    Путин пообещал, что БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться

    Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция может оставить соответствующую заявку в БРИКС, если хочет вступить в объединение, она будет рассмотрена, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», – ответил президент России внуку первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьеру де Голлю на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение БРИКС свидетельствует об установлении нового мирового порядка.

    Коментарии (16)
    17 ноября 2023, 17:32
    В WADA сочли антидопинговую систему РФ неподходящей для Игр дружбы
    В WADA сочли антидопинговую систему РФ неподходящей для Игр дружбы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Борис Инсаров

    Россия не имеет права проводить Игры дружбы, заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

    По заявлению Ниггли, Россия не может организовывать соревнования из-за несоответствия Российского антидопингового агентства требованиям WADA, передает РИА «Новости».

    Всемирные игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве. Предполагается, что спортивные соревнования с внушительным призовым фондом (4,6 млрд рублей) станут альтернативой Олимпиаде – как и турнир под эгидой МОК, они будут проводиться каждые четыре года.

    На этой неделе МОК призвал национальные олимпийские комитеты бойкотировать Игры дружбы в России, поскольку, заявил он, участие в этом событии будет противоречить санкционной политике в отношении российского спорта.


    Коментарии (31)
    17 ноября 2023, 20:57
    Итальянский генерал разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников

    Итальянский генерал Тео Лузи разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников

    Итальянский генерал разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников
    @ FABIO FRUSTACI/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские мошенники пытались обмануть итальянского генерала Тео Лузи, но он разоблачил преступников, помог их найти и задержать, сообщило издание il Giornale.

    Мать и сын с Украины отправили на мобильный военного сообщение от лица его дочери, что якобы у нее сломался телефон, нужно перевести 4,9 тыс. евро (примерно 477 тыс. рублей), передает RT.

    Лузи сразу понял, что его пытаются обмануть, но решил найти мошенников. Он пообещал перевести необходимую сумму и продолжал переписку, пока полиция не вычислила, где скрываются аферисты.

    Ими оказались граждане Украины. У 45-летней женщины и ее 21-летнего сына дома в Генуе нашли компьютеры, мобильники с симками и 25 тыс. евро наличными (почти 2,5 млн рублей).

    Ранее на Украине ликвидировали обманывавший казахстанцев мошеннический кол-центр. Между тем мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором».

    Коментарии (9)
    17 ноября 2023, 21:04
    Эрдоган: Израиль сровнял сектор Газа с землей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Турецкий лидер заявил, что на сегодняшний день в результате агрессии Израиля в Газе погибли 13 тыс. человек, в том числе дети, женщины и взрослые, мероприятие транслировал телеканал TRT Haber, передает ТАСС.

    «Израиль не оставил камня на камне в Газе, сровнял там все с землей», – сказал Эрдоган.

    Ранее Эрдоган пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

    Коментарии (24)
    17 ноября 2023, 19:56
    Путин заявил, что не допускал мысли о конфликте с Украиной до 2014 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках культурного форума в Петербурге признался, что не думал о конфликте с Украиной до 2014 года.

    «Многим, так же, как и мне, мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что если бы кто-то до 2014 года сказал ему о том, что конфликт России и Украины возможен, он бы не поверил. «Я бы сказал: вы что, с ума сошли», – сказал он.

    Ранее Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом.

    Коментарии (44)
    18 ноября 2023, 10:17
    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

    Власти заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры под Одессой

    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Объект энергетической инфраструктуры был поврежден близ Одессы, вспыхнул пожар, заявил глава общественного совета при одесской областной администрации Сергей Братчук.

    По его словам, в Одесском районе вспыхнул пожар – поврежден объект энергетической инфраструктуры. Позднее огонь на предприятии был оперативно локализован, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

    Коментарии (7)
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