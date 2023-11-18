МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России Йиржи Чистецки

Tекст: Александра Юдина

На сайте МИД указано, что дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список, «замораживании» активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии.

Также временному поверенному сообщили, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России.

Напомним, Чехия внесла в санкционный список российское ФГУП «Госзагрансобственность», которое входит в структуру Управления делами президента России и управляет в республике многими объектами недвижимости в российской собственности.

В Кремле в ответ заявили, что посмотрят, какая собственность есть у Чехии в России.