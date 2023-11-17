Эксперт: Сформирована единая госполитика в сфере исторического просвещения школьников

Историк Есин: Теперь в учебниках истории России нет перекосов

Tекст: Олег Исайченко

«Пожалуй, так происходит всегда – ни один учебник истории не хвалят все подряд. Кому-то всегда чего-то не хватает, в зависимости от личных воззрений», – сказал Иван Есин, председатель Ассоциации исторических парков «Россия – моя история», член комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.

По его словам, «среди основных критиков учебника те, кто долгое время придерживался либеральной парадигмы, те, кто в 1990-е годы получали зарубежные гранты и поддержку на переформатирование отечественной гуманитарной науки по западным лекалам».

«Кто-то критикует просто потому, что недавно покинул страну и пытается получить свои выгоды на этой теме опять же у западных кураторов», – добавил собеседник.

«Я много езжу по регионам, встречаюсь с учителями, постоянно получаю положительные отзывы о проделанной в самые короткие сроки работе. Наконец-то сформирована единая научно обоснованная и понятная государственная политика в сфере исторического просвещения школьников», – указал Есин.

Он напомнил, что этот путь был непростым. «Но Владимир Мединский правильно привел слова министра просвещения Российской империи, графа Уварова: «В народном образовании преподавание истории есть дело государственное», – напомнил собеседник.

«Так было всегда, нравится это кому-то или нет – любой учебник составляется с учетом интересов народа и государства. И главное в нем – отсутствие перекосов, объективность и принцип историзма», – заключил Есин.

Ранее Владимир Мединский рассказал об исправлении параграфа о депортации народов и объяснил критику книги, сообщает РБК. «Для либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина, Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара. А для «рассерженных патриотов», наоборот, недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина. Получается, что для одних учебник «просталинский», а для других «антисоветский», – отметил он.

По словам Мединского, авторы учебника находятся также в контакте с учителями – следят за обсуждением и учитывают «разумные замечания». «Мы продолжаем тесно работать с учеными РАН, специалистами Росархива, ведущими историками страны», – подчеркнул помощник президента.

Для внесения правок в учебник была создана рабочая группа из числа регионов, чьи народы были репрессированы, чтобы обсудить с ними корректировки соответствующей главы. В частности, речь идет о главе, в которой ряд народов, проживавших на территории СССР, были подвергнуты насильственному переселению в восточные регионы за пособничество врагу. При этом в учебнике подчеркнуто, что в результате репрессировали множество безвинных людей.

Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД политологи и историки рассказали, что новые учебники истории для 10-11 классов дают школьникам понимание о едином ценностном и духовно-нравственном фундаменте России, но при этом не пытаются «замыливать» неудобные темы.