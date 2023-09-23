Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
В новом учебнике истории России решили изменить главу о репрессиях
В новом учебнике истории России для старших классов изменят главу о репрессированных народах, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
По его словам, создана рабочая группа из числа регионов, чьи народы были репрессированы, чтобы обсудить с ними корректировки, которые будут внесены в главу, передает РИА «Новости».
Речь идет о главе, в которой ряд народов, проживавших на территории СССР, были подвергнуты насильственному переселению в восточные регионы за пособничество врагу. При этом в учебнике подчеркнуто, что в результате репрессировали не только бандитов, но и множество безвинных людей.
Обновления вызвали возмущения, поэтому по поручению главы Чечни Рамазана Кадырова вопрос будет дополнительно разобран и изучен.