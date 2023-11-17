Президент Грузии обвинила Бидзину Иванишвили в сомнении в «поражении России»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Бидзина Иванишвили – олигарх, накопивший капиталы в России, и это его прошлое оказывает влияние на его менталитет», – цитируют грузинские СМИ выдержки из интервью Саломе Зурабишвили Le Monde.

Президент заявила, что «мир сейчас делится надвое» и обвинила экс-премьера Грузии в том, что тот «в рядах тех, кто не верят в поражение России».

Также президент обвинила Бидзину Иванишвили в том, что бывший премьер-министр «не сыграл положительную роль в процессе ускорения пути Грузии в Евросоюз, который начала Украина».

«Возможно, он даже сыграл отрицательную роль», – сказала президент.

Депутат от правящей партии Ираклий Заркуа предложил Зурабишвили подать в отставку, так как она не смогла бы выиграть выборы в 2018 году без поддержки Иванишвили, которого сейчас называет «пророссийским олигархом».

«Неадекватная, бессовестная президент вредит государству», – заявил парламентарий.

В рядах оппозиции заявления президента встречены с восторгом.