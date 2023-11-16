Выборы признали традиционной российской ценностью

Эксперты назвали ключевые характеристики российской избирательной системы

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Избирательная система России – это прежде всего люди. Наша страна обладает тысячелетней историей выборного процесса. Это реальность, в который мы живем. Мы уникальная страна, чья государственность неоднократно собиралась самим народом. Выборные институты обеспечивают устойчивость всей политической системы страны», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«Фундаментальным основанием современной политической системы является народовластие, означающее право народа определять форму правления, структуру власти и полномочия отдельных институтов власти. То есть выборы – это основной механизм реализации народовластия», – указал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

По его словам, именно выборы как традиционная российская ценность играют решающую роль в определении вектора развития суверенного государства. «Кроме того, каждые выборы – это шаг вперед в формировании стратегии государства. Также выборы играют важную роль в выстраивании коммуникации между властью и обществом. По сути, это своего рода барометр, который показывает сложившийся политический климат в стране», – детализировал аналитик.

Эффективность российская избирательная система показала и в ходе голосования в новых регионах, поскольку ранее местные жители по сути были лишены возможности влиять на формирование будущего своей страны, заметила Марина Захарова, председатель избирательной комиссии Херсонской области.

«Понятия «избирательная система» на Украине не существовало. Это были разрозненные группы, которые назывались избирательными комиссиями. У Украины не было никаких дополнительных форм голосования – только традиционная. Не было никакой работы в межэлекторальный период», – напомнила она.

«Уже будучи в составе РФ, мы собирали избирательную систему по крупицам. Но за очень короткий период была сформирована региональная избирательная комиссия, территориальные комиссии, участковые комиссии во всех муниципальных округах Херсонской области, а большая их часть находится в прифронтовой зоне или в зоне ЧС», – пояснила спикер.

«Наши люди понимали, что Россия дает возможность каждому гражданину изъявить свою волю, выбрать власть, с которой они хотят идти дальше. И осознание того, что народ сам определяет вектор развития, повышает патриотический дух. На примере нашей области это действительно так», – подчеркнула Захарова.

Если говорить о технической стороне дела, то за очень короткий срок государственные услуги, в том числе – электоральные, стали исключительно удобными. «В этом плане Россия впереди планеты всей», – заметила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Выборы – государственная услуга, которую государство обязано оказывать человеку, и избирательная система становится все более удобной для всех избирателей. Каждый год появляется что-то более удобное и близкое к людям», – пояснила она.

«Огромный прорыв – дистанционное электронное голосование (ДЭГ). За этой историей будущее. ДЭГ становится устойчивой электоральной нормой, в которой участвуют миллионы человек. Российский избиратель прекрасно знает, как обращаться со смартфоном, к ДЭГ готов, и с каждом годом он будет все более готов к нему», – уверена эксперт.

Многодневное голосование – тоже «идеальное решение», благодаря которому желание человека исполнить гражданский долг (то есть сходить на выборы) не противоречит с его личными планами на выходной день. «Эта мера была долгожданной для многих избирателей, причем ее реализация не нанесла ущерб прозрачности и легитимности выборов», – добавила она.

Что касается легитимности электорального процесса, то это «безусловное требования граждан России, и это требование соблюдается», – согласилась Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

«В России создана эффективная, прозрачная и надежная система волеизъявления граждан. Выборы 2023 года это тоже показали. Ход голосования и подсчет голосов на участках контролировали больше 183 тыс. наблюдателей, из которых более 64 тыс. являлись наблюдателями от общественных палат. Укрепляет доверие к выборам и электронные системы наблюдения», – отметила она.

Социологи, к слову, также отмечают растущий интерес граждан к выборам. Сегодня порядка 63% россиян заявляют, что они либо всегда ходят на выборы, либо стараются ходить. Об этом рассказал глава департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Группа абсентеистов незначительна – всего 10%. Эта цифра косвенно свидетельствует о легитимности избирательной системы. За последние три года существенно выросла группа людей, которая заявляет о доверии результатам выборов – больше 60%. Среди тех, кто декларирует, что постоянно ходит на выборы, региональным выборам доверяет почти 70%», – отметил он.

При этом новации последнего время оцениваются обществом как удобные процедуры. «Дистанционное голосование считают скорее удобным 60% респондентов. Голосование в течение трех дней сочли удобным 74% россиян. Мы можем говорить о развитии нашей избирательной системы, тренд очевиден – повышение удобства, и как результат – повышение легитимности и уровня доверия выборам», – подчеркнул социолог.

С другой стороны, избирательные процессы в России все чаще используются странами Запада для попыток вмешаться во внутренние дела РФ, отметил Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права. «Выборы президента России пройдут под пристальным вниманием наших «западных партнеров», которые будут искать любой повод перехватить инициативу у наших избирателей по формированию и выявлению их воли», – уверен он.

«Тенденции последнего времени свидетельствуют о возрастающей угрозе иностранного вмешательства в выборы. Российское законодательство установило ограничения и условия участия в выборах лиц, находящихся под иностранным влиянием. Основной целью вмешательства будет дискредитация института демократических выборов, избирательного процесса и избирательных комиссий, подрыв доверия избирателей к демократическим процедурам», – детализировал эксперт.

Чтобы противодействовать этим попыткам, необходимо тщательно проверять сообщения о возможных нарушениях и оперативно реагировать на подтвержденные нарушения. «Нужна максимальная открытость работы избирательных комиссий, а также просветительская работа об основах информационной гигиены, которая позволит гражданину иметь достаточную базу для самостоятельной оценки информации», – указал он.

Напомним, накануне Владимир Путин провел встречу с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов, а также вручил им госнаграды. Так, глава ЦИК Элла Памфилова удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а сотрудники избиркома ДНР Вячеслав Дзюба, Наталья Дзюба, Татьяна Московчук и Инна Охременко получили медали «За храбрость» II степени, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что избиркомы – это важнейшие госинституты, поэтому надлежащая организация выборов имеет определяющее значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности для легитимности власти и для доверия людей к голосованию. По словам главы государства, за 30 лет в РФ в сфере выборов сформирована добротная законодательная, нормативная база. Он добавил, что сейчас действует более 20 электронных сервисов на порталах госуслуг и ЦИК, а также активно развивается ДЭГ.

Все это увеличивает доверие россиян к избирательной системе, сказал Путин. «По итогам единого дня голосования в 2020 году 60% респондентов ВЦИОМа заявили, что доверяют результатам выборов, а в сентябре 2022 года 69% считали, что выборы в их регионе прошли в целом честно, без серьезных нарушений», – пояснил он.

Памфилова в свою очередь призналась, что для нее честь получать награду вместе с коллегами из ДНР, которые во время прошедших выборов под обстрелами Волновахи получили травмы, но, несмотря на это, продолжили свою важную миссию, не оставили комиссии. Она поблагодарила регионы за то, что во время этих выборов «впервые в истории новейшей России» люди выбирали власть «в тяжелейших условиях, военных условиях, но такова была воля народа».

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