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«Единая Россия» решила содействовать развитию сельского хозяйства в Херсонской области
«Единая Россия» в Херсонской области пообещала содействовать развитию сельского хозяйства и животноводства в регионе
В Народной программе «Единой России» для обеспечения развития аграрного сектора и, в частности, животноводства, на ближайшие несколько лет, предусмотрен ряд мероприятий по поддержке сельхозпредприятий и фермеров Херсонской области.
Для того, чтобы посмотреть, как сегодня себя чувствуют предприятия животноводческого комплекса и какая помощь им необходима в первую очередь, сенатор, секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич посетил НИИ животноводства и ближайшую свиноферму в Аскания-Нова. В настоящее время там содержится порядка 3000 голов свиней, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД,
«Есть возможность увеличить поголовье и до десяти тысяч свиней, но нужна поддержка соответствующая. Заготовки на новые корпуса здесь сделали еще лет 10 назад, а потом все бросили. В Херсонской области сельское хозяйство – это один из самых важных элементов развития региона. Аскания-Нова должна стать серьезным драйвером развития животноводства. Все ресурсы для этого есть. Будем помогать. Потому что животноводство – это не только новые рабочие места, но и гарантия того, что регион всегда сможет прокормить своих граждан», – подчеркнул Кастюкевич.
До 2000 года в Аскания-Нова существовал целый комплекс животноводческих предприятий, объединенных серьезной научно – исследовательской базой. Здесь даже был свой уникальный зоопарк. Потом все это развалилось. Теперь в планах не только сохранить и восстановить то, что было в Аскания-Нове, но и создать условия для развития.
«Предприятие для Херсонской области знаковое. Есть то, что надо сохранять и развивать. Обсудили перспективы, как развивать и в какой организационно – правовой форме это будет. Есть над чем работать. Очень много проблемных моментов, финансирование необходимо. Постепенно будем наводить порядок. Большое спасибо сенатору, что инициировал эту рабочую поездку. Было обсуждение по тому, в каком направлении развиваться предприятию. Теперь надо засучив рукава, работать», – отметил министр сельского хозяйства Херсонской области Санал Адьяев.
Региональный блок Народной программы партии «Единая Россия» включает разделы по всем основным направлениям жизнедеятельности и сформирован на базе обращений и заявлений жителей Херсонской области. В рамках подготовки документа прошли сотни встреч с херсонцами. В итоге, в адрес регионального отделения поступило более 15 тысяч предложений от жителей, касающихся социальных объектов и развития различных сфер. В Народной программе есть и пункт, посвященный развитию предприятий животноводства в Херсонской области и, в частности, расположенных в Аскания-Нова.