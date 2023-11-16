В Москве прошел съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

Tекст: Ольга Никитина

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы делаете каждый день, каждый на своем рабочем месте. Все жители России обращаются к вам со своими проблемами, самыми разными, может, очень простыми, но для людей очень важными. Люди идут к вам, и от того, как их встречают на муниципальном уровне власти, насколько они видят изменения, заботу, внимание, у них и складывается впечатление обо всей системе власти в стране. С точки зрения ответственности перед людьми, вы на самой передовой, и от вас многое зависит. Я вам всем хочу сказать огромное спасибо за вашу работу, за профессионализм, патриотизм, преданность делу и служение», – приводятся его слова на сайте Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

В системе местного самоуправления в настоящее время работают порядка 4,5 млн человек в 18 тыс. муниципальных образований. «Именно на муниципальном уровне лежит ответственность за принятие оперативных решений на местах, за комфорт и качество среды проживания, тепло в домах, чистоту дворов и благоустройство территорий», – говорится в сообщении ассоциации.

В ходе съезда были подведены итоги работы ассоциации за год. Среди них – инициированный ВАРМСУ масштабный проект «Муниципальный диалог», направленный на сбор и анализ успешных практик муниципалитетов, а также проблемных вопросов муниципальной повестки.

Советы муниципальных образований созданы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Их работа направлена на объединение муниципального сообщества для обмена опытом, консультационной поддержки и выработки эффективных управленческих решений. Теперь СМО действуют во всех 89 регионах страны и входят во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

При этом 25 предложений муниципального сообщества вошли в поручения президента России Владимира Путина.

Как отметил заместитель начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев, представители муниципального сообщества новых регионов – это люди, которые в режиме 24/7, находясь под тяжелым грузом ответственности, выстраивают мирную жизнь. «Те, для кого понятие «служение» – это и высшая ценность, и повседневная возможность. Они сделали выбор на благо развития своей малой Родины, на благо своих граждан. Теперь мы должны приложить усилия, чтобы обеспечить муниципальным служащим ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей всю необходимую поддержку, начиная с консультационной, доступа к обмену лучшими муниципальными практиками и заканчивая образовательными программами развития компетенций», – сказал он.

В свою очередь сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева сообщила, что организации за прошлый год удалось проделать огромную работу. «ВАРМСУ сегодня объединяет все региональные ассоциации в сфере МСУ, обеспечивает представление интересов муниципалитетов на федеральном уровне. В 2024 году будут созданы площадки регионального и федерального уровней для регулярного общения глав муниципальных образований и обмена опытом. Другая глобальная задача – повышение престижа муниципальной службы. Так, на нашем Съезде дан старт Всероссийской муниципальной премии «Служение». Кроме того, по поручению президента России будет учреждено почетное звание заслуженный работник местного самоуправления», – рассказала Гусева.

Она подчеркнула, что миссия ВАРМСУ сегодня – поддерживать и развивать местное самоуправление для процветания России и обеспечения благополучия ее граждан. «Мы ценим вклад каждого, слышим и поддерживаем друг друга, работаем вместе», – отметила Гусева.

Кроме того, на V Съезде ВАРМСУ избран новый состав органов управления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В голосовании приняли участие делегаты из 89 регионов страны – председатели и исполнительные директора Советов муниципальных образований, руководители межрегиональных организаций.

На должности сопредседателей ВАРМСУ переизбраны сенатор Андрей Шевченко, член Совета при президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева и глава Тюмени Руслан Кухарук. На пост исполнительного директора в ходе съезда избран Андрей Малхасян, который ранее занимал должность председателя совета муниципальных образований Мурманской области.