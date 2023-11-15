В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.6 комментариев
Курс доллара упал ниже 90 рублей
Курс доллара на Московской бирже опускался до 89,99 рубля впервые с 27 июля
Рубль усилил рост, доллар впервые с конца июля опускался ниже 90 рублей, свидетельствуют торги на Московской бирже.
Так, по состоянию на 10.40 американская валюта теряла 57 копеек, опустившись до 90,03 рубля, а минутами ранее достигала минимума с 27 июля – 89,99 рубля, передает РИА «Новости».
Курс юаня при этом снижался на 5 копеек (до 12,42 рубля), а евро дешевел на 30 копеек (до 97,83 рубля).
Напомним, во вторник курс доллара опустился ниже 91 рубля.