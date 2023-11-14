Депутат предложил создать регулирующий рекламную индустрию надзорный орган

«Креативная индустрия – понятие многогранное, оно включает в себя разные направления: реклама, ИТ, дизайн и многое другое. Каждое из них уникально и имеет свой механизм регулирования, но все чаще они перекликаются между собой и их грани в правовом поле начинают стираться. И эту специфику необходимо учитывать при разработке регуляторной отрасли», – считает председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Депутат выступил с инициативой создания специального надзорного органа, который будет регулировать все насущные проблемы индустрии. «Рекламный рынок – сирота с многомиллиардным бюджетом. Закон о рекламе довольно ламповый, олдскульный. Есть опыт других стран, как это можно выстроить. В Британии есть рекламный совет, который определяет всю политику в этой области. С учетом специфики нашей страны, нам можно подумать о балансе в сторону государства. Например, создать совет при президенте РФ, который бы занимался самыми актуальными вопросами рекламного рынка», – сказал он.

Потенциальные перемены крайне актуальны, поскольку уже многие регионы осознали важность креативной экономики и ее потенциал. Об этом сообщил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. «Более 6% от общего числа занятых в России работают в креативных индустриях. Доля креативной экономики растет во всем мире. Она замечательна и тем, что позволяет задействовать сотрудников дистанционно. Это элемент современной креативной экономики, позволяющей использовать человеческие ресурсы в самых отдаленных территориях страны, особенно в самой большой стране в мире, как Россия», – отметил он.

Эксперты затронули и тему создания Цифрового кодекса. По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, кодекс должен стать базовым документом, который решит сразу несколько задач. Однако нужно быть реалистичными. «Отразить в цифровом кодексе, как в рамочном документе, все явления, связанные с цифрой, задача достаточно амбициозная. Нам предстоит определиться с тем, насколько это опасно. Если у вас будут свои предложения, мы для них открыты. Разработку общественного договора нужно ввести вместе с общественной целью», – сказал Хинштейн.

Выступила и директор Форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова, которая подчеркнула важность принятия закона «О развитии креативных индустрий» и его доскональную проработку с игроками отрасли. «Внесение этого законопроекта – это мировоззренческий, очень важный акт. Человек, создающий интеллектуальную собственность становится ядром экономики, о которой мы с вами говорим. Над законом мы работали полтора года. У нас работают несколько отраслевых организаций, которые тоже отсматривали и вносили свои предложения. В этом году присоединилось АСИ», – отметила она.