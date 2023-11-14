Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
В Британии нанесшего смертельную травму в ходе матча хоккеиста арестовали
Полиция арестовала подозреваемого в непредумышленном убийстве американского нападающего британского хоккейного клуба «Ноттингем» Адама Джонсона, сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
Вскрытие подтвердило, что Джонсон умер в результате смертельной травмы шеи. Подозреваемый был арестован во вторник и будет находиться под стражей до выяснения всех обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.
Предположительно, речь идет об игроке команды «Шеффилд Стилерс» Мэтте Петгрейве, который «случайно задел коньком» шею Джонсона во время игры, пишет «СтарХит».
Американский хоккеист «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон умер в возрасте 29 лет после того, как получил глубокий порез шеи лезвием конька в матче с «Шеффилд Стилерс». Хоккеисту оказали помощь на льду, позднее его перевезли в городскую больницу, где он скончался.