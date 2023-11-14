Генерал авиации: Двигатель «второго этапа» превращает Су-57 в сверхзвуковую невидимку

Генерал авиации Попов назвал главные преимущества установки нового двигателя на Су-57

Tекст: Андрей Резчиков

«Новый двигатель – более мощный и экономичный за счет автоматической системы регулирования подачи топлива. Она учитывает самые разные параметры, в том числе атмосферное давление, влажность и высоту полета. Тонкие настройки двигателя второго этапа – это главное. Бесфорсажный режим предусматривает возможность пилотировать Су-57 во всем диапазоне высот и скоростей», – считает Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор.

Снижение температуры выхлопных газов повышает незаметность истребителя для средств ПВО. «Двигатель работает удачно, он опробован на летающей лаборатории, прошел стендовые испытания, но пока не на всех режимах отвечает требованиям инфракрасной малозаметности. Эти параметры нужно стабилизировать», – подчеркнул генерал-майор.

Попов допускает, что экономия на топливе не будет означать обязательного увеличения грузоподъемности самолета: баки и бомболюки останутся те же. Он напомнил, что размещение вооружений на Су-57 должно быть в основном скрытное, в определенных нишах. Таковых на Су-57 четыре.

«Если использовать внешнюю подвеску, то гарантированно теряется малозаметность. Поэтому боезапас, видимо, останется тем же, но гарантированно увеличится дальность и продолжительность полета, появится возможность более эффективно уходить от действий систем ПВО противника, больше маневрировать», – подчеркнул собеседник.

О том, что истребитель пятого поколения Су-57 начнут оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30») уже в рамках текущей партии, заявили в пресс-службе Ростеха. По данным госкорпорации, в данный момент Су-57 проходит летные испытания с двигателем второго этапа – в машину внедряются самые современные технологии.

«Эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», – добавили в Ростехе.

Серийные поставки самого современного российского истребителя начались в прошлом году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС РФ должны получить 76 машин. По данным из открытых источников, до текущей поставки на вооружении ВКС РФ было шесть Су-57, а к концу 2024 года армии должны передать 22 таких истребителя.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.