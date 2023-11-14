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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

    10 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

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    14 ноября 2023, 21:00

    В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге

    Германист Рар: Шансы Сары Вагенкнехт на создание собственной партии выросли

    В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Самороспуск фракции «Левых» в Бундестаге и переход части депутатов в команду политика Сары Вагенкнехт повышает ее шансы на создание новой партии и проведение иной внутренней и внешней политики, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В среду «Левые» в Бундестаге решили распустить свою фракцию.

    «Фракция «Левых» в Бундестаге – давно маргиналы. Правящие социал-демократы и другие левые партии (такие как «Зеленые») потеряли свою прежнюю привлекательность для рабочих, служащих и бедных – тех слоев населения, которые требуют для себя социальную защиту», – считает Александр Рар, германский политолог.

    Левая идея в Германии слабеет, как и во всей Европе. «Прежнюю левую прагматику «Левых», как это ни странно, забирает под себя «Альтернатива для Германии» (АдГ). Простые рабочие голосуют за АдГ. А СДПГ и «Зеленые» привлекают в основном центристов, элиту, государственных аппаратчиков. «Партия «Левых» исчезла не случайно, она пыталась ошибочно спасти себя, переходя на позиции СДПГ и «Зеленых» (трансатлантизм, экология, гендерная политика) – но, видимо, ее там никто не ждал», – добавил собеседник.

    Вагенкнехт попытается создать свою левую партию на других идеях и будет делать упор «на вопросы социальной справедливости, ограничения власти финансовых акул, модернизацию инфраструктуры страны». «Во внешней политике Вагенкнехт начнет продвигать идею общей Европы от Лиссабона до Владивостока, а также попытается воссоздать ранее мощное движение за мир», – прогнозирует Рар.

    Ранее фракция «Левых» в Бундестаге приняла решение о самороспуске с 6 декабря. Причиной стал уход части депутатов в новое политическое движение, организованное политиком Сарой Вагенкнехт. Теперь во фракции остается лишь 28 парламентариев, в то время как для создания полноценной политической группы необходимо достигнуть минимальной отметки в 37 человек. По словам лидера объединения Дитмара Барча, это событие станет «шансом для нового начала».

    «Парализующая озабоченность собой должна закончиться. От нас зависит, действительно ли нам удастся заниматься политикой, или же конфликты будут продолжаться», – подчеркнул он. Издание отмечает, что роспуск фракции станет «историческим шагом назад» для «Левых» в ФРГ.

    Между тем Сара Вагенкнехт официально объявила о том, что покидает Левую партию и начинает создавать свое политическое движение BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»), которое ляжет в основу новой партии.

    Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт», объединение будет вести подготовку перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Председателем новой политической силы будет бывшая глава фракции «Левых» в Бундестаге Амира Мохаммед Али.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как новая политическая сила способна повлиять на ситуацию в Германии.

    13 ноября 2023, 19:54
    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

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    12 ноября 2023, 04:53
    В офисе Зеленского спрогнозировали новые экономические конфликты Украины с ЕС

    Советник главы офиса президента Украины Подоляк спрогнозировал новые экономические конфликты Киева со странами ЕС

    В офисе Зеленского спрогнозировали новые экономические конфликты Украины с ЕС
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    У Украины будут возникать экономические конфликты не только с Польшей, но и с любыми странами Евросоюза, отстаивающими интересы национальных производителей, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк призвал спокойно относиться к новым экономическим конфликтам Украины со странами Евросоюза. По его словам, такие конфликты «нормальны» для стран ЕС и Киеву предстоит научится их решать в ходе переговорного процесса, передает РИА «Новости».

    «Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поляки устали терпеть экономические уступки Украине.

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    14 ноября 2023, 18:14
    В Бундестаге распустили фракцию «Левых»

    DPA: В Бундестаге решили распустить фракцию «Левых» после исхода депутатов в движение Вагенкнехт

    В Бундестаге распустили фракцию «Левых»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Фракция «Левых» в Бундестаге приняла решение о самороспуске в декабре после ухода части депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт, сообщили источники в партии агентству DPA.

    По данным агентства, после ухода ряда политиков в движение Вагенкнехт количество оставшихся депутатов в 28 мест было признано недостаточным, поэтому было принято решение о роспуске фракции, передает РИА «Новости».

    «Левые» располагали 38 местами в немецком парламенте, минимальным количеством депутатских мест для поддержания фракции является 37.

    Ранее Сара Вагенкнехт анонсировала создание новой партии в Германии. Некоторые СМИ назвали ее «пропутинской».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что русофобия и поддержка Украины утомили европейских избирателей.

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    14 ноября 2023, 14:20
    Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией из-за африканских беженцев

    Глава МВД Рантанен: КПП на границе с Россией будут закрыты из-за наплыва беженцев из Сомали и Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложения по ограничению работы или закрытию пропускных пунктов на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, сообщила глава МВД Мари Рантанен.

    Министр отметила, что действующее законодательство позволяет ограничить или закрыть работу КПП на границе с Россией. По ее словам, из России на финскую границу прибыл 71 проситель убежища, передает РИА «Новости».

    Рантанен отметила, что вопрос беженцев обсуждался с российскими властями, но не дал «желаемого результата». Она подчеркнула, что на границе, вероятно, будут приняты более жесткие меры, вплоть до закрытия КПП.

    Ранее Рантанен заявила, что Финляндия готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России, пограничники будут действовать по мере развития ситуации.

    Напомним, на КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах.

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    12 ноября 2023, 05:59
    Германия собралась удвоить военную помощь Украине в 2024 году

    Bild: Правительство Германии намерено удвоить военную помощь Украине в 2024 году

    Германия собралась удвоить военную помощь Украине в 2024 году
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Правительство Германии намерено в 2024 году увеличить военную помощь Украине с 4 до 8 млрд евро, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ.

    По имеющейся у издания информации, изначально Минфин Германии заложил в бюджет 2024 года 4 млрд евро на военную помощь Украине, однако все эти средства уже зарезервированы, а на новые проекты у Минобороны ФРГ остались лишь 120 млн евро. Ведомство запросило дополнительно 5 млрд евро, и на этой неделе кабмин решил выделить 4 млрд евро, комитет Бундестага по бюджету намерен рассмотреть соответствующие изменения на следующей неделе. Издание также отмечает, что у министерства обороны Германии еще имеется 2 млрд евро, которые могут быть направлены на выполнение долгосрочных оборонных контрактов, передает ТАСС.

    Ранее в Британии узнали об отказе Германии выделять Украине 20 млрд евро по линии ЕС.

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    13 ноября 2023, 23:57
    Россия обвинила США в расхищении нефти и зерна в Сирии

    МИД России обвинил США и их союзников в расхищении нефти и зерна в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники продолжают заниматься расхищением нефти и зерна на северо-востоке и юге Сирии, заявил МИД России.

    Как указывается на сайте МИДа, «сирийцы до сих пор не получают от ООН необходимой помощи». Указывается, что боевики препятствуют доступу из Дамаска в некоторые регионы Сирии, также гуманитарному содействию мешает «хронический дефицит финансирования» – на фоне своих «громких заявлений» западные доноры «не выполняют свои обязательства».

    При этом США и ЕС «продолжают «душить» экономику» Сирии, сохраняя «незаконные односторонние санкции». Под запретом как товары «двойного назначения» оказались стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубная паста. Кроме того, США и их союзники, незаконно оккупирующие сирийскую территорию, занимаются «расхищением и контрабандой нефти и зерна».

    МИД указал, что несколько лет назад ООН взялась за подготовку специального доклада о влиянии санкций на международную гуманитарную деятельность в Сирии, но доклад так и не опубликовали.

    Напомним, последнее время военные базы США в Сирии подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам.

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    13 ноября 2023, 18:33
    Назван срок представления очередного пакета санкций ЕС против России

    Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о готовности ЕК представить 12-й пакет санкций против России на этой неделе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия (ЕК) представит новый пакет санкций против России на текущей неделе, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Новый пакет санкций будет представлен на Совете по иностранным делам ЕС, сообщил глава МИД Венгрии в социальной сети, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что считает неоправданным введение 12-го пакета санкций «без какого-либо всестороннего анализа последствий первых 11 пакетов». Он подчеркнул, что санкции больше нанесли ущерб европейской экономике, поскольку «российская экономика не была поставлена на колени».

    Ранее Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций.

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    13 ноября 2023, 18:56
    Названа причина невозможности вступления Украины в ЕС

    Сийярто заявил о несоответствии Украины условиям для вступления в ЕС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не может войти в состав сообщества, так как на ее территории идет военный конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Ни о каком прогрессе для начала переговоров в данном случае не может быть и речи. (...) Процесс расширения должен нести мир, а не войну в Европейский союз», – передает ТАСС слова дипломата, сказанные на встрече со СМИ.

    Ранее Сийярто заявил, что ЕК готова ввести 12-й пакет санкций против России на этой неделе.

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    12 ноября 2023, 13:30
    Премьер Баварии призвал выдворить антисемитов из Германии в течение месяца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Баварии и председатель партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призвал лишать антисемитов двойного гражданства и депортировать их из Германии в течение месяца.

    По его словам, необходимо остановить экстремизм в Германии и одной обеспокоенности недостаточно, чтобы защитить жизни евреев, передает РИА «Новости». Зедер добавил, что «враги конституции должны быть лишены двойного гражданства», а депортации должны быть осуществлены как можно быстрее, самое позднее в течение одного месяца.

    По словам Зедера, тем, кто «прославляет зверские убийства», в Германии нет места.

    Ранее вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек в интервью изданию Bild раскритиковал проявления антисемитизма в стране.

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    13 ноября 2023, 19:46
    ЕС предупредил Азербайджан о последствиях при нарушении суверенитета Армении

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС предупредил Азербайджан о «суровых последствиях» в случае любого нарушения территориальной целостности Армении, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.

    Он добавил, что необходимо быть бдительным насчет любой попытки дестабилизации Армении, передает ТАСС.

    Также Боррель рассказал, что ЕС рассматривает возможность предоставления Армении военной помощи в рамках Европейского фонда мира, а также визовой либерализации для ее граждан.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинин заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном можно считать почти согласованным, если Азербайджан подтвердит приверженность ранее достигнутым договоренностям.


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    14 ноября 2023, 10:05
    В Австрии сочли сюрреализмом призыв главы ЕК к переговорам о членстве Киева

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала сюрреализмом призыв главы ЕК к переговорам о членстве Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Рекомендация председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале ведения переговоров о вступлении Украины в ЕС сюрреалистична, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    По ее словам, все, кто серьезно занимался вопросами европейской интеграции в каком бы то ни было виде, переворачиваются в гробу при этой речи, передает ТАСС.

    Кнайсль добавила, что факт, что слова фон дер Ляйен сопровождаются усилиями тысяч бюрократов, увеличивает сюрреалистичность этой ситуации.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не может войти в состав сообщества, так как на ее территории идет военный конфликт.

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    13 ноября 2023, 13:45
    Песков: Путин открыт к контактам, но важен результат

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин никогда не исключает контактов и всегда говорит о своей открытости к диалогу, тем более на высшем уровне, однако такие переговоры должны быть результативными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата», – приводит его слова ТАСС.

    Так представитель Кремля отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он намерен продолжать диалог с президентом России, так как считает это необходимым.

    Песков добавил, что в настоящее время вряд ли можно говорить о том, что чаша весов склоняется в пользу учета российских интересов. Однако он не исключил, что позиция Запада со временем трансформируется.

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    13 ноября 2023, 12:36
    ЕС призвал Израиль к немедленным гуманитарным паузам в Газе

    Боррель: ЕС призывает Израиль к немедленным гуманитарным паузам в Газе

    Tекст: Ольга Никитина

    Израилю следует немедленно объявить гуманитарные паузы в секторе Газа и проявить сдержанность при выборе целей для своих ударов, заявил глава дипломатической службы сообщества Жозеп Боррель.

    Боррель сообщил, что все страны Евросоюза поддерживают требование к Израилю о немедленных гуманитарных паузах. Он подчеркнул, что речь идет о паузах – во множественном числе, а также то, что ЕС настаивает на их скорейшем объявлении, передает ТАСС.

    Кроме того, Евросоюз призвал снизить потери среди мирного населения, проявив сдержанность при выборе целей в Газе.

    Ранее во внешнеполитической службе ЕС заявили, что осуждают «поселенческий терроризм» со стороны израильских поселенцев в отношении палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан.

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    14 ноября 2023, 14:45
    ЕК дополнительно выделила 100 млн евро в качестве гумпомощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия выделила Киеву дополнительные 100 млн евро гуманитарной помощи, сообщил ее представитель Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Отмечается, что гуманитарная ситуация на Украине сейчас катастрофическая, поэтому были выделены дополнительные средства, передает ТАСС.

    Также 10 млн евро помощи были выделены Молдавии «для улучшения условий жизни украинских беженцев».

    Ранее руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признался в невозможности отправки Киеву 1 млн снарядов.

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    14 ноября 2023, 20:40
    Боррель не смог назвать сроки поставок F-16 Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретной информации о сроках поставки истребителей F-16 Украине.

    По словам Борреля, обучение управлению F-16 требует много времени, поскольку это сложные машины, подготовка летчиков продолжается, передает ТАСС.

    При этом конкретная информация о том, когда первые истребители взлетят в украинское небо, отсутствует, сообщил он на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

    Ранее генерал ВВС США заявил о бесполезности истребителей F-16 для ВСУ.

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