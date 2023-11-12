  • Новость часаМИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа
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    Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете
    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий
    Маск прокомментировал якобы причастность полковника ВСУ к подрыву «Северных потоков»
    Валиева не попала в призеры на этапе Гран-при России в Казани
    Из сектора Газа в Египет эвакуировались 70 россиян
    В Крыму назвали главного организатора взрывов на «Северных потоках»
    Эрдоган назвал США условие для договоренности по Газе
    Лавров: У ЕС не получится вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья
    Назван день наступления метеорологической зимы в Москве
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    21 комментарий
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    12 ноября 2023, 17:47

    Умерла драматург и прозаик Нина Садур

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская писательница и драматург Нина Садур ушла из жизни в возрасте 73 лет, сообщила дочь прозаика Екатерина Садур.

    Садур пояснила, что сегодня в «11:40 мск мама отошла к Господу». По ее словам, драматург давно и тяжело болела, передает ТАСС. Дочь писательницы рассказала, что отпевание пройдет 15 ноября, а дата и место похорон пока не известно.

    Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. В 1989 году вышел сборник ее пьес «Чудная баба». Спектакли по пьесам Садур ставили не только в России, но и за рубежом. Среди ее произведений пьесы «Уличенная ласточка», «Группа товарищей», «Брат Чичиков», «Памяти Печорина», романы и повести «Юг», «Сад», «Немец». Садур также писала сценарии к фильмам и сериалам.

    11 ноября 2023, 19:05
    Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
    Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты усомнились в искренности обращения певицы Аллы Пугачевой о любви к русскому народу, ради которого «выступала и тратила здоровье, и жертвовала личной жизнью».

    Журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале отметила, что Пугачева написала смешной, но манипулятивный пост.

    «Вот что конфликт на Ближнем Востоке делает. Уже и риторика смягчилась, уже и «рабы» – это не весь народ, а только некоторые. Уже и жалость к народу появилась. Правда, не очень ясно, как эта жалость к народу стыкуется с участием в фестивале, собирающем деньги на убийство этого народа», – написала Ахмедова.

    «Тот народ, который барыня Пугачева старается пожалеть, неспособная когда-нибудь отнестись к нему на равных, не нуждается в ее жалости. Это она нуждается в жалости народа. Только он может ее пожалеть, вынуть из неподходящего климата, отряхнуть все ее парики и сказать – «Ладно. Живи в России. Не за Чернобыль. А просто так», – отметила Ахмедова.

    Блогер и журналист Сергей Мардан назвал обращение Пугачевой «очень смешным».  А сенатор Алексей Пушков спросил своих читателей: « Как вы относитесь к заявлению Аллы Пугачевой? Доверяете сказанному или нет?»

    Ранее Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».

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    11 ноября 2023, 21:41
    WP назвал предполагаемого координатора подрыва «Северных потоков»

    WP: Координатором подрыва «Северных потоков» был бывший офицер ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков», сообщили источники The Washington Post.

    Украинские чиновники и европейские источники сообщили газете, что Червинский «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, передает ТАСС.

    Источники также сообщили, что Червинский получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников, а те докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    Президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» актами международного терроризма.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам».

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    12 ноября 2023, 11:38
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия ликвидировала двух иностранных наемников – австралийца и американца – под Авдеевкой, сообщил TrackANaziMerc.

    Как пишет Telegram-канал организации, в числе ликвидированных артиллерией ВС РФ военных были австралиец Мэттью Джепсон с позывным Джеппо и американец Джол Дэвид Бил с позывным Гандер. Отмечается, что наемники погибли еще в октябре, но сообщения об их гибели появились только сейчас, поскольку глава подразделения бойцов попытался скрыть факт их ликвидации, сообщает Газета.Ru.

    По данным канала, военные служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), который прикомандирован к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ.

    Джоел Дэвид Бил раньше служил в американской армии, а Мэттью Джепсон являлся бывшим военным армии Австралии, а также ветераном Афганистана. Как указал источник, «Избранная рота» понесла большие потери, передает Lenta.Ru.

    В октябре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения СВО, сокращается.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

    Коментарии (15)
    12 ноября 2023, 12:04
    Маск прокомментировал якобы причастность полковника ВСУ к подрыву «Северных потоков»
    Маск прокомментировал якобы причастность полковника ВСУ к подрыву «Северных потоков»
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, назвал интересной версию The Washington Post о причастности полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского к диверсии на «Северных потоках».

    Бывший сотрудник Госдепартамента США Майкл Бенц опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) скриншот статьи с подписью: «После целого года лжи сквозь зубы Washington Post сегодня наконец-то сдалась». На это отреагировал Маск, оставив под постом комментарий с единственной репликой: «Интересно», передает ТАСС.

    В субботу источники The Washington Post сообщили, что бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков». По словам источников издания, он курировал работу команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

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    12 ноября 2023, 02:36
    В США журналисты рассказали о полковнике ВСУ, пытавшемся устроить ловушку для «Вагнера» в Белоруссии

    WP: Полковник ВСУ Червинский курировал план по заманиванию группы «Вагнер» в Белоруссию для захвата и отправки в Киев

    Tекст: Антон Никитин

    Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский в 2020 году курировал план по «заманиванию» бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и отправки в Киев для предъявления обвинений, заявили источники Washington Post из числа неназваных чиновников на Украине и в Европе.

    Издание заявляет, что полковник Червинский проводил множество секретных операций против Вооруженных сил России. В частности, по имеющимся у издания данным, в 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и доставки на Украину для последующего предъявления обвинений, передает РИА «Новости».

    По сообщению издания, Червинский находится на Украине под следствием и содержится в киевской тюрьме по обвинению в злоупотреблении властью. Обвинение утверждает, что в июле 2022 года он без разрешения начальства пытался заманить российского пилота перебежать на Украину, для чего в ходе операции передал координаты украинского аэродрома Канатово в Кировоградской области, что привело к ракетному удару по воздушной гавани, в результате которого один украинский солдат погиб и еще 17 военнослужащих ВСУ получили ранения.

    Кроме того, Червинский якобы являлся координатором подрыва «Северных потоков».

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    12 ноября 2023, 03:49
    Жена пропавшего украинского военного рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя

    Жена пропавшего без вести украинского военного Татьяна Ивчук рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя

    Tекст: Антон Никитин

    Жена украинского военного из Бородянки Татьяна Ивчук, муж которой числится пропавшим без вести, рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя и обвинила руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в коррупции, сообщили украинские СМИ.

    Видео с обвинениями Ивчук опубликовала в ТикТок.

    Жена пропавшего без вести украинского военного рассказала, что для солдат ВСУ существует целый «прейскурант». Так, по словам Ивчук, украинские военнослужащие должны платить командирам от 30 до 70 тыс. гривен за невыход на боевое задание, 20 тыс. гривен – за десятидневный отпуск, 10 тыс. гривен за эвакуацию с поля боя и от 750 до 1 тыс. гривен за один рожок автомата. Женщина рассказала, что командиры прямо говорят украинским солдатам: «хочешь жить – плати». Также, по словам Ивчук, до солдат почти не доходит гуманитарка, которую доставляют волонтеры. Супруга пропавшего без вести украинского военного утверждает, что передала все доказательства в СБУ, ГБР и прокуратуру.

    Напомним, в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов признал, что на Украине «очень много так называемой бытовой коррупции».

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    11 ноября 2023, 20:20
    Бойцов спецоперации не пустили в рестораны в Казани из-за военной формы

    Tекст: Александра Юдина

    Скандал произошел в ресторанах Казани, где бойцов спецоперации отказались пустить из-за военной формы, руководители ресторанов пообещали разобраться, а в случае необходимости уволить охранников.

    Как сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ветераны батальона «Алга», будучи трезвыми без ругани пытались попасть в рестораны, передает «Царьград».

    При этом охрана заведений MЕD kitchen и Smoky people приравняла военную форму к спортивной и не пустила бойцов.

    Тем временем мэрия Казани в своем Telegram-канале высказалась по поводу произошедшего, отметив, что не видит законной причины для отказа в посещении клубов в военной форме, и пообещала обратиться к владельцам этих заведений. Также власти полагают, что оценку ситуации дадут и правоохранительные органы.

    Позднее и руководители ресторанов извинились перед бойцами. Администрация заведения MЕD kitchen в соцсети «ВКонтакте» написала, что разберется в данном конфликте, и пообещала при личной встрече извиниться перед бойцами.

    Руководство Smoky people также извинилось перед участниками СВО за произошедшее, пообещав встретиться с ними лично.

    Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».

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    12 ноября 2023, 00:57
    Самолет ВС США потерпел крушение в восточной части Средиземного моря

    Европейское командование ВС США заявило о падении американского военного самолета над восточной частью Средиземного моря

    Tекст: Антон Никитин

    Американский военный самолет потерпел крушение над восточной частью Средиземного моря, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

    Как отмечается в заявлении, самолет рухнул в результате «нештатной ситуации», которая произошла 10 ноября во время тренировочного полета. Европейское командование Вооруженных сил США утверждает, что на враждебные действия против потерпевшего крушение самолета ничего не указывает, передает ТАСС.

    В командовании заявили о начале расследования с целью установления причин произошедшего. Там не пояснили, о какой модели самолета идет речь и пострадали ли в результате крушения американские военнослужащие.

    Накануне атаке беспилотника подверглась авиабаза ВС США в Ираке.

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    11 ноября 2023, 20:24
    Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса

    The Guardian: Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса

    Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса
    @ Sascha Steinach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве , заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

    Расмуссен, слова которого приводит The Guardian, во время разговора с  советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком заявил, что нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце НАТО, передает Ura.ru.

    По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

    Летом Столтенберг заявлял, что смысла обсуждать членство Украины в альянсе нет, поскольку она должна «победить и сохраниться как суверенное государство».

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    11 ноября 2023, 21:12
    После схода вагонов с рельсов в Рязанской области возбуждено дело о теракте

    СКР возбудил дело о теракте по факту схода 19 вагонов с рельсов в Рязанской области

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после схода 19 вагонов с рельсов в Рязанской области в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сообщили в ведомстве.

    В сообщении СКР отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьями «Террористический акт», а также «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», передает ТАСС.

    Между тем, железнодорожники убрали с пути 11 из 19 вагонов, восстановили 75 из 275 м железнодорожного полотна. В РЖД напомнили, что на движении пассажирских и пригородных поездов инцидент не отразился, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что следы взрывчатки были обнаружены на участке железной дороги в Рязанской области, где в субботу 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

    Напомним, в субботу на перегоне Рыбное – Блокпост 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

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    12 ноября 2023, 04:53
    В офисе Зеленского спрогнозировали новые экономические конфликты Украины с ЕС

    Советник главы офиса президента Украины Подоляк спрогнозировал новые экономические конфликты Киева со странами ЕС

    В офисе Зеленского спрогнозировали новые экономические конфликты Украины с ЕС
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    У Украины будут возникать экономические конфликты не только с Польшей, но и с любыми странами Евросоюза, отстаивающими интересы национальных производителей, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк призвал спокойно относиться к новым экономическим конфликтам Украины со странами Евросоюза. По его словам, такие конфликты «нормальны» для стран ЕС и Киеву предстоит научится их решать в ходе переговорного процесса, передает РИА «Новости».

    «Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поляки устали терпеть экономические уступки Украине.

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    12 ноября 2023, 10:07
    МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и ветре в Московском регионе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дождь и ветер ожидаются до конца воскресенья в Москве, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС России.

    Как сообщили в ведомстве, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21.00 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с, передает ТАСС.

    Аналогичное экстренное предупреждение будет действовать для Московской области.

    Спасатели рекомендовали автомобилистам снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

    Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук сказал газете ВЗГЛЯД, что длина светового дня, истощение, связанное с гиповитаминозом, череда простудных заболеваний, плохая погода за окном и замедление организма осенью, зимой и весной – это факторы, способствующие обострению психических заболеваний.

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    12 ноября 2023, 11:24
    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий

    Экс-главком НАТО: Украине стоит смириться с временной потерей территорий

    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию», заявил экс-главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

    Как заявил Ставридис в своей статье для Bloomberg, вероятно, придется смириться с подконтрольным Москве Крымом и наличием сухопутного коридора между полуостровом и Россией. По его словам, «все будут ненавидеть такой исход».

    По мнению Ставридиса, даже России такой результат может не понравиться, так как она получит не всю Украину, а всего лишь несколько заминированных районов юго-востока, что «вряд ли является достойным призом».

    Бывший главком НАТО добавил, что Украина, подобно Южной Корее во времена Корейской войны, не сможет победить в конфликте, поэтому боевые действия следует закончить, чтобы начать восстанавливать государство.

    Ставридис уверен, что такой сценарий приведет Украину к успеху, но ей потребуются инвестиции стран Запада, а также «реальные и прочные гарантии безопасности».

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

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    12 ноября 2023, 15:22
    В Крыму назвали главного организатора взрывов на «Северных потоках»

    Сенатор от Крыма Цеков назвал США главными руководителями взрывов на «Северных потоках»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Участие украинского полковника Романа Червинского в подрыве «Северных потоков» возможно, но главными организаторами и исполнителями остаются США, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    Цеков, комментируя причастность Червинского в ситуации по «Северным потокам», отметил, что оно «вполне возможно». Однако, по его словам, Червинский не является главным руководителем взрыва. А главными руководителями и исполнителями являются США, Англия «и каким-то боком там участвовал Червинский, но не более того», отметил сенатор, передает РИА «Новости».

    Как указал Цеков, Соединенные Штаты пытаются переложить свою вину на кого-то. «А перекладывать, как говорится, с больной головы на здоровую… хотя это выражение не совсем правильное, потому что голова-то не совсем здоровая… Перекладывать свою вину на кого-то – это характерно для США», – подчеркнул он.

    В субботу источники The Washington Post сообщили, что бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков». По словам источников издания, он курировал работу команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    Коментарии (3)
    11 ноября 2023, 20:43
    В Иране заявили о поражении США на Ближнем Востоке после операции ХАМАС

    Министр Хатиб: США потерпели поражение на Ближнем Востоке из-за операции ХАМАС

    В Иране заявили о поражении США на Ближнем Востоке после операции ХАМАС
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ХАМАС привела к поражению США на Ближнем Востоке, американской администрации придется изменить политический курс в регионе, заявил министр информации (разведки) Ирана Сейид Эсмаил Хатиб.

    Хатиб отметил, что гегемония американской власти, которая оказывала поддержку Израилю пала и позорно ушла из региона. Министр, как передает иранское государственное агентство IRNA, также указал на то, что США потерпели гораздо большую неудачу, чем сам Израиль, передает РИА «Новости».

    По словам Хатиба, неудача в Израиле изменит политические методы США на Ближнем Востоке.

    Ранее CNN сообщила, что дипломаты США предупредили американское правительство, что поддержка Израиля испортит отношения с «целым поколением арабов».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему поддержка Израиля создает для президента США Джо Байдена проблемы внутри страны.

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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