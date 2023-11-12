Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.16 комментариев
Умерла драматург и прозаик Нина Садур
Российская писательница и драматург Нина Садур ушла из жизни в возрасте 73 лет, сообщила дочь прозаика Екатерина Садур.
Садур пояснила, что сегодня в «11:40 мск мама отошла к Господу». По ее словам, драматург давно и тяжело болела, передает ТАСС. Дочь писательницы рассказала, что отпевание пройдет 15 ноября, а дата и место похорон пока не известно.
Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. В 1989 году вышел сборник ее пьес «Чудная баба». Спектакли по пьесам Садур ставили не только в России, но и за рубежом. Среди ее произведений пьесы «Уличенная ласточка», «Группа товарищей», «Брат Чичиков», «Памяти Печорина», романы и повести «Юг», «Сад», «Немец». Садур также писала сценарии к фильмам и сериалам.